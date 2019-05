Cyberpunk 2077: la demo dell’E3 non sarà mostrata in streaming e non sarà caricata online

Cyberpunk 2077 sarà presente all'E3, ma solo chi sarà in loco potrà godersi la demo: non sarà infatti trasmessa online in streaming!

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli più attesi dell’ultimo periodo. CD Projekt RED, con The Witcher III (il quale potrebbe arrivare su Switch, secondo i più recenti rumor), ha dimostrato di essere uno sviluppatore estremamente portao per la creazione di grandi mondi e Cyberpunk 2077 potrebbe essere un nuovo capolavoro. Purtroppo, la data di uscita si sta facendo attendere, ma almeno avremo modo di vedere un nuovo trailer di gameplay durante l’E3 2019. Oppure no?

Tramite il canale Discord del gioco, CD Projekt RED ha confermato che la presentazione della demo pubblica dell’E3 2019 non sarà trasmessa in streaming né caricata online. Chiunque sia presente alla kermesse losangelina potrà vedere il gioco, ma non potrà effettuare alcuna registrazione.

Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi della fiera!

Più precisamente, gli sviluppatori terranno due eventi: uno a porte aperte e uno a porte chiuse dedicato alla stampa internazionale. In entrambi i casi la presentazione sarà all’interno di un teatro e non sarà possibile registrare alcunché. Gli sviluppatori stessi non caricheranno alcun video online.

Si tratta di una scelta molto particolare: è comprensibile che la presentazione a porte chiuse venga limitata, ma non è chiaro il motivo per il quale la demo pubblica debba essere esclusiva dei partecipanti alla fiera. Se dovessimo scommettere, affermeremmo che CD Projekt RED vuole ripetere quanto fatto lo scorso anno, condividendo un video di gameplay solo in concomitanza della Gamescom, che avrà luogo ad agosto: in tal caso non avremmo modo di vedere il gioco per altri due mesi abbondanti.

Si tratta però solo di una supposizione e per ora non ci resta altro da fare se non attendere maggiori novità in merito. CD Projekt RED ha affermato che questo E3 sarà molto importante per il gioco. Diteci, voi cosa ne pensate? Vi infastidisce questa decisione presa dagli sviluppatori?