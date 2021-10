Cyberpunk 2077 disastroso nel 2021, secondo una stima

Soltanto ieri abbiamo avuto notizia del rinvio delle versioni next gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt che già oggi giunge una novità. Gli analisti polacchi di Banckier.pl hanno pubblicato una stima delle vendite dell’ultima opera di CD Projekt Red, portando alla luce dei risultati non proprio ottimi per la compagnia. Secondo il gruppo, Cyberpunk 2077 chiuderà il 2021 con soltanto 4,2 milioni di copie vendute durante l’intero anno. Per quanto possano sembrare cifre valide, purtroppo la realtà è molto differente.

In totale, Cyberpunk 2077 avrebbe venduto solo 18 milioni di copie circa dal rilascio: questo significa che soltanto nel dicembre del 2020, mese di rilascio del gioco, sarebbero state vendute circa 11,8 milioni di copie. Se confermato, sarebbe un dato molto interessante perché evidenzierebbe come durante tutto il 2021 le vendite sono state un terzo del solo mese di dicembre 2020. Comprendiamo meglio la proporzione del problema se consideriamo che, nei mesi antecedenti al lancio, CD Projekt Red aveva previsto di poter vendere ben 30 milioni di copie tra dicembre 2020 e l’intero 2021.

Se il dato di 18 milioni dovesse rivelarsi veritiero, allora gli obiettivi della compagnia sarebbero stati raggiunti soltanto al 50%. Insomma, nonostante non ci siano ancora conferme o smentite ufficiali in merito a questi numeri, è innegabile che la situazione in cui si trova CD Projekt Red e Cyberpunk 2077 non è affatto positiva. Senza dubbio, la reputazione della casa di sviluppo ha risentito molto delle forti critiche fatte all’opera, dettaglio che potrebbe aver limitato i ricavi delle vendite.

L’annuncio del rinvio delle versioni next gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 non ha poi potuto che aggravare la situazione, una brutta notizia per tutti coloro che volevano provare il titolo sulle loro PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Restiamo quindi in attesa di informazioni ufficiali in merito ai dati di vendita dei giochi di CD Projekt Red verso la fine dell’anno o, più probabilmente, tra marzo e aprile 2022. Tuttavia, ricordiamo anche che la compagnia ha recentemente acquisito un team di sviluppatori che hanno lavorato a Bioshock e Halo. Che i dati di Banckier non siano davvero affidabili?