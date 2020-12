Cyberpunk 2077 ed epilessia, CD Projekt RED interviene

Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei titoli più importanti dell’anno ed è assolutamente normale che, specialmente in questo momento, sia sulla bocca di tutti. In questi giorni ha fatto notizia un articolo di una redattrice di Game Informer, la quale ha dichiarato che il titolo targato CD Projekt RED ha al suo interno una quantità enorme di luci intermittenti che potrebbero dare problemi a coloro che soffrono di epilessia. Inutile dirlo, tale studio ha fatto scatenare gli hater i quali, come a loro solito, hanno cominciato ad insultare l’autrice. Liana Ruppert sta ricevendo dei messaggi disgustosi contenenti video con luci intermittenti con lo scopo di farle venire un attacco epilettico. Abbiamo potuto vedere nel corso di anni di tutto e di più, ma questo probabilmente potrebbe trattarsi di uno degli episodi più beceri di sempre.

Bisogna sottolineare che quello detto dalla Ruppert è effettivamente vero ed è per questo che è intervenuta CD Projekt RED dichiarando quanto segue. “Grazie per aver segnalato la questione. Stiamo lavorando sull’aggiunta di un testo di segnalazione all’interno del gioco, oltre a quello che è presente nell’EULA. Il team di sviluppo sta attualmente esplorando la questione e implementerà il tutto il prima possibile.”

Thank you for bringing this up. We’re working on adding a separate warning in the game, aside from the one that exists in the EULA (https://t.co/eXpPn73VSK). Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible. https://t.co/lXFypnSit2

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 8, 2020