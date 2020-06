Cyberpunk 2077: evento dell’11 giugno rimandato in sostegno alle proteste USA

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità da parte degli sviluppatori di Cyberpunk 2077 che l’evento dell’11 giugno è stato rimandando in sostegno alle proteste che stanno stravolgendo gli Stati Uniti e il mondo intero nell’ultima settimana. CD Projekt RED quindi segue l’esempio di Activision, che ha posticipatole prossime stagioni di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, ma soprattutto l’evento dedicato a PS5 il quale era in programma proprio domani.

L’evento di Cyberpunk 2077 chiamato Night City Wire è stato posticipato di qualche settimana e si terrà il prossimo 25 giugno. Anche il Summer Game Fest ha voluto rinviare di qualche giorno l’inizio della sua rassegna dedicata ai videogiochi, evento che ha di fatto preso il posto dell’E3 2020 annullato per l’emergenza da Coronavirus che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Il team di sviluppo quindi ha deciso di prendersi una settimana extra prima di mostrare tutte le novità di uno dei titoli più attesi dell’anno, scelta più che comprensibile visto quello che sta accadendo negli Stati Uniti dopo l’omicidio di George Floyd da parte di un membro delle forze dell’ordine. Qui di seguito potete leggere il messaggio postato su Twitter e tradotto successivamente sulla pagina Facebook del gioco.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.

