Call of Duty Warzone: rinviate le prossime Stagioni in sostegno alle proteste USA

A causa delle recenti accese proteste che stanno avvenendo negli Stati Uniti d’America, anche l’industria videoludica ha deciso di fermarsi e di supportare le varie iniziative che stanno nascendo in questi giorni. Già durante la giornata di ieri abbiamo assistito ai messaggi da parte di diverse software house quali: EA, Naughty Dog e Sony, con quest’ultima che ha anche deciso di rinviare l’evento di presentazione dedicato ai giochi di PlayStation 5. A queste compagnie si aggiunge anche Activision, la quale ha preso la decisione di sospendere temporaneamente il rilascio degli aggiornamenti per Call of Duty Warzone, Modern Warfare e COD Mobile.

Come accaduto per altri team di svilupo, l’annuncio da parte di Activision è arrivato tramite la propria pagina Twitter ufficiale, dove all’interno di un post è stato chiarito che: “Sebbene tutti quanti non vediamo l’ora di giocare con le nuove Stagioni di Call of Duty Warzone, Modern Warfare e Call of Duty: Mobile, questo non è il momento giusto per farlo. Abbiamo quindi deciso di posticipare il lancio della Stagione 4 di Modern Warfare e la Stagione 7 di Call of Duty: Mobile. Questo è il momento di ascoltare tutti coloro che parlano di uguaglianza, giustizia e cambiamento. Siamo con voi”.

Attualmente Activision si è limitata a dare questa comunicazione, preferendo sostenere e dare attenzione alle proteste che stanno avvenendo negli USA. Non è ancora stata riferita una nuova data per i prossimi aggiornamenti e le nuove Stagioni di Call of Duty Warzone, Modern Warfare e Mobile, ma ci sarà tempo per discutere dei prossimi update quando la situazione sarà decisamente meno delicata.

Aspettando di conoscere buone nuove sulla Stagione 4 di Call of Duty Warzone, qualche giorno fa è apparso in rete un video che sembra mostrare quelle che saranno le nuove armi che verranno aggiunte al battle royale di Activision.