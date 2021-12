Cyberpunk 2077, i modder migliorano il sistema di trasporto con una feature molto attesa

Pur essendo stato lanciato oramai più di un anno fa, i modder non hanno mai smesso di dedicarsi a Cyberpunk 2077. Nel corso del tempo abbiamo visto come diverse mod abbiano migliorato e anche un po’ allungato la vita dell’imponenete action-RPG di casa CD Projekt RED ma nel caso di oggi in realtà ci troviamo davanti ad una delle creazioni più importanti mai viste.

Se avete giocato Cyberpunk 2077 lo sapete già: il gioco non ha a disposizione un sistema di trasporto diverso dal teletrasporto. La presenza di alcune stazioni della metropolitana incomplete ci lascia pensare che in origine in realtà il team di sviluppo avesse sviluppato un sistema del genere ma è poi stato vittima del cut content. Non sapremo mai la verità probabilmente, ma sta di fatto che una nuova mo è riuscita finalmente ad implementare un vero e proprio sistema di trasporto pubblico, con tutti i limiti del caso dovuti ad una programmazione in solitaria di un solo modder.

La mod, disponibile su Nexus, è sicuramente una delle più interessanti che abbiamo visto e aggiunge di fatto la metropolitana a Cyberpunk 2077. È presente il treno, che funziona e si muove, 19 stazioni dove attendere il mezzo e permette di cambiare durante il viaggio la visuale dalla prima alla terza persona. Insomma, un lavoro di tutto punto e che ovviamente è in grado di farci esplorare Night City in un’altra maniera. Utilizzare la mod è poi semplice: una volta installata le stazioni della metro saranno presenti sulla mappa e basterà recarsi al loro interno per poter utilizzare il sistema di trasporto.

Non ci resta che lasciarvi al video, che trovate poco più in alto, per rendervi conto voi stessi di come il sistema funzioni. Fateci sapere se riuscirete a provarla e ricordatevi di continuare a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli aggiornamenti in arrivo dal mondo dei videogiochi.