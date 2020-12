Cyberpunk 2077, la guida completa

Persi per le strade luminose di Night City? Nessun problema, questa guida completa di Cyberpunk 2077 vi mostrerà come uscire indenni anche dal più feroce degli scontri mostrandovi cosa fare per sbloccare velocemente i trofei e gli obiettivi, dove trovare tutte le auto e i punti di viaggio rapido, la posizione di tutte le carte dei tarocchi, le scelte da compiere per sbloccare tutti i 4 finali del gioco, i modi più veloci per fare soldi e molto altro ancora. Se volete completare al 100% il gioco siete nel posto giusto!

Ecco tutti i contenuti della nostra guida:

Guida ai Trofei e Obiettivi Guida ai Finali: tutte le scelte da compiere nel gioco (IN ARRIVO) 30 cose da fare assolutamente (e subito) a Night City (IN ARRIVO)



Cyberpunk 2077 è l’ultima e attesa fatica di CD Projekt RED gli autori dietro alla saga di The Witcher. Con questo nuovo gioco, lo studio polacco offre una trasposizione videoludica del gioco di ruolo Cyberpunk 2020 e porta il giocatore dentro un universo futuristico fatto di luci al neon, impianti cibernetici, mega corporazioni tecnologiche e, naturalmente, lotte di classe. Il protagonista è V, completamente personalizzabile all’inizio dell’avventura, che sarà guidato nel mondo dal singolare personaggio di Johnny Silverhand interpretato da Keanu Reeves.

Il gioco si struttura come un’avventura dinamica in prima persona con un a forte impronta GDR e una grande attenzione nelle scelte compiute dal giocatore. Queste infatti non solo possono cambiare i filmati e i rapporti con gli altri personaggi ma porteranno ad una serie di finali totalmente diversi gli uni dagli altri. Altra caratteristica del mondo di gioco è la Braindance, una vera e propria droga che permette di vivere delle esperienze dagli occhi di un’altra persona. per le strade di Night City c’è un fiorente commercio di questi dispositivi che permettono di rivivere di tutto, persino omicidi e attività sessuali.

Il mondo di Cyberpunk 2077 è talmente vasto e dettagliato che queste poche righe non bastano a descriverlo, se amate i videogiochi dovreste assolutamente provarlo perchè è un’esperienza da non perdere e grazie ai vari livelli di difficoltà è accessibile ad ogni tipologia di giocatore.