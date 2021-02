Cyberpunk 2077: mod pericolose per la sicurezza, fate attenzione!

Da quando Cyberpunk 2077 è uscito lo scorso dicembre, il titolo targato CD Projekt RED non è ancora riuscito a trovare una sua stabilità. A seguito di tutte le problematiche emerse durante la settimana del lancio, l’attesissimo GDR a tema cyberpunk è stato sulla bocca di tantissimi appassionati più nel male che nel bene. Ora, una nuova problematica è emersa dall’orizzonte, e riguarda le mod e la sicurezza dei propri dati.

Ad avvisare prima di tutti di questo nuovo problema è stata la stessa CD Projekt RED, la quale con un nuovo post pubblicato su Twitter ha voluto avvisare i giocatori di fare estrema attenzione ad installare le mod, o i dati di salvataggio, su Cyberpunk 2077. Stando a quanto viene detto nel tweet della compagnia polacca, esiste una vulnerabilità nei file DLL esterni utilizzati dal gioco, i quali possono essere utilizzati per eseguire il codice su PC.

CD Projekt RED, inoltre, avverte gli utenti di non installare file da fonti sconosciute, anche se, come sottolinea anche la redazione di Kotaku, praticamente il tutto tende ad escludere anche le mod. Questa vulnerabilità potrebbe potenzialmente portare ad essere hackerati e almeno fino al giorno in cui verrà rilasciata una patch correttiva, sarebbe meglio non tentare di installare alcuna mod di Cyberpunk 2077 su PC.

If you plan to use @CyberpunkGame mods/custom saves on PC, use caution. We've been made aware of a vulnerability in external DLL files the game uses which can be used to execute code on PCs. Issue will be fixed ASAP. For now, please refrain from using files from unknown sources.

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) February 2, 2021