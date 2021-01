Cyberpunk 2077: Elon Musk ironizza sul gioco, ma lo sta amando

Cyberpunk 2077, ultima fatica di CD Projekt RED, ha avuto degli alti e bassi: dal boom dei pre order, fino alle class-action rivolte al team polacco. Ciononostante, molti utenti hanno amato e continuano ad amare l’action/RPG tratto dal gioco di ruolo Cyberpunk 2020. Tra questi c’è anche Elon Musk, CEO di Tesla, SpaceX e Neuralink. Su Twitter, infatti, il noto imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense, ha pubblicato un tweet in cui ironizza sul gioco, ma lo loda allo stesso tempo.

“In Cyberpunk, anche gli hotfix hanno letteralmente gli hotfix, ma… è un ottimo gioco“, ha scritto Musk. Ovviamente l’imprenditore si riferisce ai recenti bug apportati dalla patch 1.1 pubblicata pochi giorni fa da CD Projekt RED: infatti, diversi utenti che stavano svolgendo la missione “Down on the Street” hanno lamentato la non possibilità di terminare la missione, in quanto l’olochiamata con Takemura non includeva né dialoghi, né scelte di dialogo. Per ovviare a ciò, il team polacco ha pubblicato l’hotfix 1.11 da più di 13GB.

Musk, però, ha tenuto a specificare che trova Cyberpunk 2077 un ottimo gioco. Ed effettivamente, da un punto di vista contenutistico, come dargli torto? L’offerta è davvero ricca con quest secondarie con un proprio arco narrativo e attività ben stese lungo la tentacolare Night City. Successivamente, un utente ha chiesto se Musk sarà presente nel gioco nei futuri DLC, ma la pagina ufficiale di Cyberpunk ha risposto: “Avremmo dovuto chiedere, ma l’auto ci ha distratti“, allegando una foto del team assieme a Musk di fronte al Cybertruck di Tesla.

With Cyberpunk, even the hotfixes literally have hotfixes, but … great game — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Insomma, dopo Gabe Newell di Valve, anche Elon Musk ha deciso di dire la sua bacchettando la software house per i problemi, ma apprezzando quella che è stata una produzione davvero complicata. State giocando Cyberpunk? Se si, su quale piattaforma avete deciso di intraprendere l’avventura di V e Johnny Silverhand? Fatecelo sapere nei commenti!