Cyberpunk 2077 è troppo pesante per Nintendo Switch

Cyberpunk 2077 è sicuramente tra i titoli più attesi del 2020. Anche se diverse settimane fa è stato rinviato, il gioco targato CD Projekt RED fa parlare di sé in ogni modo, anche nella maniera più “inaspettata“. Secondo quanto affermato da Jhon Mamais, capo dello studio di Cracovia di CD Projekt RED, il titolo non potrà approdare su Nintendo Switch perché troppo pesante per la console della casa di Kyoto.

“Non so se Cyberpunk 2077 funzionerebbe su Nintendo Switch. Potrebbe essere troppo pesante. Nonostante tutto siamo però riusciti a portare Witcher 3, ed inizialmente pensavamo fosse impossibile” ha detto Mamais. Lo stesso capo dello studio di Cracovia in queste ore aveva anche risposto ad una domanda riguardante la realtà virtuale affermando che ad oggi la ritiene ancora impraticabile.

Non c’è da sorprendersi di notizie di questo tipo, da quello che abbiamo potuto vedere Cyberpunk 2077 presenta una quantità vastissima di elementi di gioco rendendo decisamente plausibile la sua poca affinità con Nintendo Switch. Per molti il gioco potrebbe essere addirittura troppo pesante per PlayStation 4 e Xbox One, ed è plausibile quindi che il rinvio sia dovuto proprio per questo motivo. Come detto dallo stesso Mamais effettivamente nessuno si sarebbe potuto aspettare di poter giocare il terzo capitolo delle avventure di Geralt in portabilità, quindi in futuro chissà cosa potrebbe accadere. Magari grazie ad una console Nintendo più potente?

Nonostante il rinvio del gioco siete curiosi di vedere un possibile approdo su Nintendo Switch? Pensate che sia improbabile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per ogni novità ed informazioni su Cyberpunk 2077 vi invitiamo a seguire le nostre pagine. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile il prossimo 17 settembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One.