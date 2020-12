Cyberpunk 2077: quali miglioramenti include la patch 1.04?

Dopo svariati rinvii, finalmente Cyberpunk 2077 è uscito. Ciò nonostante, il titolo presenta numerosi problemi tecnici che CD Projekt RED sta cercando di risolvere. Attualmente, è disponibile la patch 1.04 per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 – tramite la retrocompatibilità. I possessori di Xbox One, invece, dovranno attendere ancora, ma sicuramente la patch non tarderà ad arrivare anche per la console old-gen di Microsoft. Questo aggiornamento promette una serie di correzioni di bug e miglioramenti generali. Tramite il suo sito ufficiale, CD Projekt RED ha condiviso l’elenco delle correzioni che la patch 1.04 apporta in Cyberpunk 2077. Solo su PlayStation, il suo peso è di 17.684 GB.

Consultando le note della patch 1.04, si evince che dal lato missioni e gameplay sono stati risolti molti problemi legati ad alcune quest e ad alcune animazioni degli NPC. Inoltre, è stata migliorata la preview del crafting delle armi, è diminuito il pop-in dei veicoli e il cambio di visuale da terza a prima persona in un veicolo ora è molto più rapido.

Anche la stabilità del gioco è stata migliorata, evitando numerosi crash, intervenendo anche sull’effetto flash con braindance per ridurre il rischio i crisi epilettiche. Altresì, le canzoni che prima erano bloccate dall’opzione “Disabilità musica protetta da copyright” ora sono disponibili. Per quanto riguarda i miglioramenti specifici per piattaforma, se i giocatori PC selezioneranno “lingua automatica” vedranno correttamente la selezione della lingua scelta per il client Steam. I possessori PS4, invece, noteranno un miglioramento nella qualità dei riflessi, mentre quelli Xbox risolveranno un problema con il risultato “The Wasteland” bloccato al 97%, dopo aver completato tutte le missioni pertinenti in The Badlands.

Da quanto è emerso, però, l’esperienza su PC è decisamente meno problematica rispetto ai giocatori che stanno provando il titolo su console. I miglioramenti apportati dalla patch 1.04 sono particolarmente evidenti su PS5, ma rimangono ancora alcune problematiche. Per esempio, il frame-rate è ancora molto approssimativo su PS4 e alcuni hanno dichiarato di continuare ad avere costanti problemi di crash – nonostante le note sulla patch affermino che tali anomalie siano state risolte. Se la patch 1.04 sembra aver migliorato diversi aspetti di Cyberpunk 2077, la strada da percorrere sembra essere ancora molto lunga. Speriamo che CD Projekt Red possa continuare a migliorare l’esperienza offerta con Cyberpunk 2077.