Cyberpunk 2077, per Keanu Reeves i videogiochi non hanno bisogno di essere legittimati

KLeanu Reeves, l'interprete di Johnny Silverhand nell'attesissimo Cyberpunk 2077, si è espresso sull'importanza del medium videoludico al giorno d'oggi.

Uno dei momenti più esaltanti dell’ultimo E3 2019 è stato senza ombra di dubbio alcuno la presenza sul palco del noto attore Keanu Reeves per annunciare la data di lancio dell’attesissimo Cyberpunk 2077. La celebrità ha infatti riscosso un grande successo durante la conferenza Microsoft e si è reso partecipe di un simpatico siparietto con uno spettatore che resterà impresso nella memoria comune.

Reeves, che nel titolo di CD Projekt RED indosserà i panni di Johnny Silverhand, ha poi concesso un’interessante intervista dove, tra le altre cose, ha parlato a fondo del medium videoludico e della sua sempre più grande importanza all’interno della vita di tutti i giorni.

Durante questa intervista a Keanu Reeves è stato chiesto se, secondo lui, il settore videoludico stesse cercando di legittimarsi nell’immaginario comune attraverso l’ingaggio di attori di primo piano. La risposta dell’attore resosi celebre per l’interpretazione di Neo in Matrix ha decisamente stupito l’intervistatore. Per Reeves, infatti, non solo i videogiochi non hanno nessun bisogno di essere legittimati da varie celebrità, ma anzi è il mondo di Hollywood ad essere al giorno d’oggi influenzato dal medium videoludico.

Per l’attore, infatti, è lampante tale influenza. Basti pensare agli enormi passi da gigante fatti negli ultimi anni dagli effetti speciali e dalla computer grafica. Ora, continua Reeves, possiamo vedere nei vari film persone ringiovanite e invecchiate a piacere. La complessità del tutto si sta facendo sempre maggiore e il settore videoludico, con i suoi progressi, sarà in grado di sostenere l’industria cinematografica.

Che ne pensate delle parole di Keanu Reeves, siete d’accordo con lui? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.