Cyberpunk 2077: ragazzo urla “Sei mozzafiato” a Keanu Reeves e CD Projekt RED gli regala il gioco

Cyberpunk 2077 potrà contare su un attore "mozzafiato": Keanu Reeves, che è stato al centro di un divertente siparietto durante l'E3 2019.

La conferenza di ieri sera di Microsoft è stato un momento perfetto per scoprire le ultime novità sui videogiochi e sui servizi di Xbox: abbiamo visto Gears 5, Halo Infinite, Project xCloud e i primi dettagli di Xbox Scarlett. Nel mezzo dei molti annunci della casa di Redmond, c’è stato spazio per scoprire qualcosa anche di giochi di terze parti. Sicuramente uno dei nomi più importanti della serata è stato Cyberpunk 2077, l’action RPG in prima persona sviluppato da CD Projekt RED.

Non solo abbiamo scoperto la data di uscita (che trovate qui) ma abbiamo avuto modo di scoprire che uno dei personaggi del gioco sarà interpretato da Keanu Reeves, famoso attore da poco tornato nelle sale con John Wick 3 Parabellum. Reeves è salito sul palco di Los Angeles per parlare brevemente del gioco: poche parole di lode, abbastanza scontate, che però sono diventate virali in pochi attimi grazie all’intervento di uno degli spettatori presente alla conferenza.

Reeves ha definito il gioco “breathtaking”, ovvero mozzafiato: a quel punto, un ragazzo ha urlato “Tu sei mozzafiato” all’attore, che dopo una risata ha girato il complemento a tutta la platea. Potete vedere la scena nel tweet qui sopra. Il ragazzo in questione è uno YouTuber e ha riportato l’evento dal proprio punto di vista sul proprio canale.

CD Projekt RED ha ovviamente notato questo piccolo siparietto e, divertita, ha deciso di regalare una copia del gioco al giovane. Nel momento nel quale Cyberpunk 2077 sarà rilasciato, lo YouTuber otterrà gratuitamente il videogame. Questo divertente evento ha poi dato il via a tutta una serie di meme: eccone uno.

That one guy who shouted "YOU'RE breathtaking" at Keanu Reeves #E3 pic.twitter.com/u2EumtWa8k — Cassie, but ( •̀ω•́ ) (@curioscurio) June 10, 2019

Diteci, cosa ne pensate? Credete che si sia trattato di un bel momento, oppure la serata ha avuto altri istanti memorabili?