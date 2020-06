Cyberpunk 2077, problemi di ottimizzazione su Xbox One e PS4?

Come molti di voi sapranno durante la giornata di ieri come un fulmine a ciel sereno CD Projekt RED ha deciso di rinviare ancora una volta il suo Cyberpunk 2077 al 19 novembre. Il titolo, che risulta essere tutt’oggi uno dei più attesi dai videogiocatori sta creando malumore generale da parte degli appassionati. Dopo la comunicazione avvenuta nel pomeriggio, gli utenti hanno cominciato a preoccuparsi seriamente riguardante lo sviluppo tanto che su Reddit è uscita fuori una teoria su problemi di ottimizzazione su console. Ora, vi invitiamo come sempre di prendere queste parole con le dovute pinze anche perché ovviamente non ci sono notizie ufficiali a riguardo.

Come abbiamo potuto vedere dal comunicato quindi il team polacco ha voluto ribadire la propria politica del “ready when it’s done“, cosa che anche noi comprendiamo ed approviamo. Preferiamo quindi avere tra le mani un gioco qualitativamente forte invece che uno più debole, ben venga se c’è bisogno di attendere altri due mesi in più, poi con la questione COVID-19 che ha letteralmente stroncato la mole lavorativa degli sviluppatori è inevitabile avere qualche ritardo in più. Dicevamo però che l’utente u/heskethh2, diventato nelle ultime ore famoso per aver svelato il secondo progetto dai creatori di A Ways Out, annunciato proprio nella notte agli EA Play, ha svelato dei retroscena sullo sviluppo di Cyberpunk 2077.

Ha parlato quindi in modo esplicito di problemi di ottimizzazione su PS4 e Xbox One, che in alcune situazioni in game non riuscirebbero a superare nemmeno i 20 fps. Anche la trama però sembrerebbe avere degli inciampi, dovuti specialmente alle traduzioni dal polacco. Inoltre anche alcune scene con Keanu Reeves avrebbero dei problemi in quanto ci sarebbe forse delle battute da ridoppiare, insomma i problemi secondo l’utente sarebbero molteplici ed abbastanza grossi. Ci toccherà quindi aspettare ancora un po’ di tempo, ma secondo noi ne varrà davvero la pena; ricordiamo infine che chi comprerà le copie per l’attuale generazione potrà scaricare degli update per aggiornarle in versioni PS5 e Xbox Series X.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che l’utente di reddit abbia ragione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo innanzitutto a prendere tali dichiarazioni con le dovute pinze e poi di seguire tutti gli aggiornamenti sulle nostre pagine.