Cyberpunk 2077, tante informazioni su veicoli e moda!

Oggi è andato in onda un nuovo episodio del consueto appuntamento del Night City Wire nel quale è stato possibile ammirare nuove immagini di Cyberpunk 2077. Il focus della puntata di oggi sono stati i veicoli e in secondo la moda. Nel dettaglio CD Projekt RED ha svelato, grazie ad alcuni filmati, in modo molto approfondito tutto ciò che riguarda i veicoli all’interno del mondo del gioco di ruolo. La cura per i dettagli che è possibile ammirare all’interno del trailer dedicato al dietro alle quinte della produzione è senza scala.

Si nota come ogni dettaglio viene reso importantissimo per far si che ogni tipo di giocatore possa rimanere estasiato anche soltanto facendo un giro con la propria vettura per le strade illuminate di Night City. Inoltre tramite il video “2077 con stile” sono state mostrate alcune piccole anteprime su ciò che troveremo a livello di stile per le strade della citta. Cyberpunk 2077 sarà coloratissimo e unirà elementi classici con elementi future punk in un mondo fatto di grattacieli che si stagliano in uno scenario freddo.

Vi ricordiamo infine che il titolo uscirà il 19 novembre 2020 per PC, Xbox One e PlayStation 4, con la versione per Google Stadia che uscirà in contemporanea. Il gioco sarà giocabile anche su Xbox Series X e PlayStation 5 al lancio delle due console. In un secondo momento, un aggiornamento gratuito a Cyberpunk 2077, sfruttando appieno l’hardware di nuova generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4.

Speriamo che potrete godere a pieno delle possibilità che il mondo di gioco vi metterà a disposizione, noi non vediamo l’ora di poter mettere le mani su questo gioiello che sembra essere sempre di più uno dei giochi migliori di questa generazione che sta per tramontare.