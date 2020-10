PS5, Burger King svela la confezione ufficiale

Dopo che oggi è stata rivelata ufficialmente la UI di PS5, grazie ad un post sul canale Youtube ufficiale di Burger King abbiamo anche un’altra conferma da parte della società di ristorazione. È stata svelata ufficialmente la confezione retail della console della casa giapponese. Anche se tramite dei tweet che giravano da qualche mese avevamo già visto la confezione in foto, con questo video abbiamo la conferma ufficiale di come sarà tra le nostre mani.

Un design quindi ovviamente completamente diverso da quelli precedenti, cosi come quello di Series X. Come per dare un forte senso di cambiamento, il tutto partendo sicuramente dal packaging. Ancora ovviamente è da capire come sarà l’esperienza dell’unboxing, anche se speriamo di potervelo portare al più presto non appena la console arriverà tra le mani della nostra redazione. Per quanto riguarda la partnership, i fan di Sony possono andare dal loro Burger King più vicino per partecipare e avere la possibilità di vincere una PS5.

Proprio come il modo in cui Taco Bell sta lavorando con Microsoft per Xbox Series X, non rinunciamo mai alla possibilità di mangiare cibo in cambio del potenziale per una piattaforma di prossima generazione. PlayStation 5 arriverà il 12 novembre in America e Giappone mentre toccherà le sponde del vecchio continente solo una settimana dopo. Per gli accessori invece avremo un trattamento diverso coem detto nei giorni scarso, sembra infatti che essi insieme ai giochi arriveranno negli store proprio il 12.

Chissà cosa dovremo fare con i giochi una settimana prima del lancio, beh speriamo magari che qualcuno non faccia il furbo e venda le console anche prima della data di lancio. Ovviamente vi chiediamo quanto hype avete per la prossima generazione di console e soprattutto quale console avete scelto!