Cyberpunk 2077: Un Wallpaper svela nuovi dettagli!

Un nuovo wallpaper di Cyberpunk 2077 illustra una tipica giornata nei trasporti pubblici a Night City: le porte per aprirsi ci mettono una vita, un mucchio di idioti si spingono per cercare di entrare per primi e qualcuno ha pure lasciato un cadavere per terra. Insomma, benvenuta gente! L’immagine è però piena zeppa di dettagli, incluso uno sguardo alla popolazione di Night City ed il nostro protagonista, giocabile, V nel pieno da farsi del suo lavoro. Sembra davvero rilassato e disteso per essere un tizio che ha appena sparato ed ucciso un altro tizio (notate anche voi la pistola e la scarpa intrisa di sangue, vero?).

Non facciamo errori, quegli altri tizi pesantemente armati ed equipaggiati che stanno per irrompere nel treno, non sono affatto poliziotti del distretto più vicino , ma così come ci indicano i loro colletti, sono qui su ordine della mega corporazione Araska, tuttavia stanno prendendo un trasporto pubblico e questo ci dice che non devono essere di alto-livello. Il nostro V rimane comunque molto calmo, forse perchè sa che i nerboruti armati fono ai denti, sono lì solo per recuperare la ventiquattrore che lui ha saputo sapientemente procurare? Credo troveremo la risposta solo giocando a Cyberpunk 2077.

cyberpunk 2077

Ora, speculazioni a parte, la parte più bella dell’immagine è, senza ogni dubbio, il tizio – l’ennesimo – che dorme beatamente a fianco a V con su le cuffie con cancellazione del rumore. Sul podio, al secondo posto delle parti migliori dell’artwork, troviamo tutto il resto della bella gente di Night City, in vari stati d’animo intenti a capire cosa diamine stia succedendo attorno a loro. Molti di loro sembrano semplicemente voler capire perchè non riescono ancora a salire a bordo del treno. Ragazzi, se queste sono le premesse, con Cyberpunk 2077, siamo sicuri, ci sarà davvero con che divertirsi!

Cyberpunk 2077 uscirà a settembre 2020 e sarà disponibile per Stadia, PC, Xbox One e PS4. Potremo sbagliare, ma molto probabilmente, un must have per le nostre collezioni.