Days Gone 2: lo volete? Allora comprate la versione PC

Sono stati mesi molto chiacchierati per quanto riguarda l’ultima opera di Bend Studios. Con Days Gone che è arrivato anche su PC e tutta la diatriba sulla presunta cancellazione di un secondo capitolo da parte di Sony, gli appassionati di tutto il mondo hanno avuto modo di parlare parecchio del titolo post-apocalittico dei PlayStation Studios. Ora, ad entrare nella questione c’è anche una delle personalità che ha dato voce al personaggio di Deacon St. John, il quale ha voluto dire la sua sulla realizzazione di un possibile Days Gone 2.

Ne ha parlato l’attore Sam Witwer, colui che ha interpretato il protagonista di Days Gone, durante una recente sessione di domande e risposte che ha avuto luogo su Reddit in occasione del lancio del primo capitolo su PC. Tra le molteplici domande proposte dagli utenti, ad una in particolare legata al possibile sequel l’attore ha dato una sua risposta, invitando i giocatori ad acquistare la versione PC del gioco se vogliono davvero giocare ad un secondo capitolo dell’IP targata Bend Studios.

“Direi di comprare il gioco su PC. Niente può far capire meglio dei soldi”. Con questa risposta l’attore che ha dato voce a Deacon ha voluto dare un suo consiglio personale a tutti coloro che stanno chiedendo a gran voce a Sony di permettere uno sviluppo di Days Gone 2. Effettivamente l’uscita del gioco anche su PC potrebbe far cambiare idea alla compagnia giapponese nel momento in cui le vendite di questa versione superassero le aspettative.

Vi ricordiamo che Days Gone è uscito da un paio di giorni anche su PC, dopo che l’esclusiva Sony debuttò su PlayStation 4 lo scorso aprile 2019, quasi due anni prima dell’arrivo del gioco su PC. Chissà se effettivamente il consiglio mosso da Sam Witwer possa spingere i giocatori PC ad acquistare in massa il titolo Bend Studios.