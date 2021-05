Days Gone, ecco come si gioca su Xbox

Tom Warren, giornalista di The Verge ha avviato Days Gone su Xbox Series X. No, non stiamo parlando di nessuna modifica illegale alla console (anche perché sarebbe comunque impossibile) ma di un piccolissimo trucchetto consentito da una serie di fattori e fortunati incroci tra Steam e app di terze parti. Un mix che ha permesso all’esclusiva console PlayStation 4 di casa Bend Studio di essere riprodotta proprio sull’ultima piattaforma della casa di Redmond.

Come ha fatto Tom Warren a riprodurre Days Gone su Xbox Series X? Tutto si basa su Microsoft Edge. Il nuovo browser di casa Microsoft è disponibile anche sulle console della stessa casa produttrice. Da qui Warren avvia Parsec, un’applicazione che consente di riprodurre i contenuti del proprio PC Desktop o portatile via streaming. Si avvia dunque Steam e di conseguenza anche un gioco. Si tratta ovviamente di una soluzione che non funziona benissimo: se è vero che il gioco diventa riproducibile anche su console, il risultato è abbastanza… traballante, con un frame rate che lo rende praticamente ingiocabile.

Si tratta comunque di un risultato sorprendente. Stiamo parlando di Days Gone (un’esclusiva PlayStation) che diventa riproducibile su una console concorrente grazie all’uscita su un sistema completamente diverso alla classica piattaforma da salotto. Il modo migliore per mettere fine al termine esclusività? Probabilmente sì, considerando che Warren stesso ha ammesso che se Nvidia non bloccasse l’accesso a GeForce Now da Edge probabilmente i risultati sarebbero ancora migliori rispetto all’utilizzo di Parsec.

Questo risultato apre comunque a diverse possibilità. Oltre all’utilizzo di Steam per lanciare Days Gone, Parsec può lanciare anche PlayStation Now? Il client di Sony che consente la riproduzione in streaming di alcuni titoli PlayStation 3 e PlayStation 4 potrebbe essere riprodotto anche su console Xbox Series X e Xbox Series S? E il risultato potrebbe essere migliore? Domande che troveranno forse risposta nel momento in cui Edge sarà disponibile per tutti su console, intorno al periodo estivo. La domanda fondamentale, però, resta una: siamo arrivati alla fine delle esclusive per come le conosciamo?