Sony l'ha fatto davvero: ha annunciato la remastered di Days Gone (dopo aver cancellato il seguito)

Days Gone tornerà su PS5 (acquistabile su Amazon) in versione rimasterizzata il 25 aprile (qua trovate il trailer), come annunciato durante l'ultimo State of Play di Sony. La nuova edizione includerà miglioramenti grafici e diverse nuove modalità di gioco, mentre i possessori della versione PC riceveranno i contenuti aggiuntivi tramite DLC.

La remaster di Days Gone non si limiterà a un semplice aggiornamento visivo, ma introdurrà diverse novità sostanziali. Tra queste, una modalità permadeath con difficoltà elevata, un photo mode potenziato e nuove opzioni di accessibilità. Saranno inoltre presenti una modalità speedrun per gli amanti delle sfide a tempo e una modalità orda con ondate crescenti di infetti da affrontare.

I possessori della versione PS4 potranno effettuare l'upgrade alla remaster per 10€. Per quanto riguarda la versione PC, già disponibile, i nuovi contenuti arriveranno sotto forma di DLC intitolato "Broken Road".

Onestamente è un annuncio che non ci aspettavamo. Sony non sembrava credere minimamente nel progetto e questa remastered sembra più un tentativo piuttosto blando di coprire una lineup principale piuttosto povera per questa primavera. Da un certo punto di vista potrebbe anche essere piuttosto fastidioso per il team di Bend che da anni chiede la possibilità di sviluppare un sequel senza essere ascoltato.

Ma magari questa rimasterizzazione potrebbe segnare un punto di svolta per il franchise di Days Gone, precedentemente accantonato a causa di recensioni non entusiastiche. Un eventuale successo della remaster potrebbe aprire la strada a futuri sviluppi della serie, riportando in auge le avventure post-apocalittiche di Deacon St. John nella sua disperata ricerca della moglie scomparsa.