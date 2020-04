Days Gone: si spegne a 46 anni il doppiatore portoghese di Deacon

Dopo la morte di Rick May, il doppiatore di Team Fortress 2 e Star Fox 64, e la recentissima scomparsa di Paul Haddad, la voce di Leon in Resident Evil 2, il mondo videoludico porge il suo ultimo saluto anche a Filipe Duarte, il doppiatore di Deacon St John nella versione portoghese di Days Gone. Ci conferma la notizia del decesso Playstation Portugal, con un tweet molto commovente che si è rapidamente diffuso sui social.

Numerosi sono stati i post pubblicati dai dipendenti in lutto di Bend Studio, l’azienda sviluppatrice del gioco, che hanno lasciato un messaggio in omaggio all’attore sui propri profili. Tra questi, ricordiamo il Lead Open World Designer, Eric Jensen che scrive: “Mi rattrista incredibilmente apprendere la scomparsa dell’attore portoghese Filipe Duarte”, comunicando la sua vicinanza anche alla famiglia, in questo momento difficile. “Gli eroi rimangono per sempre”, twitta anche PlayStation Portugal.

Days Gone: doppiatore

Filipe Duarte si è spento all’età di 46 anni, ne avrebbe compiuti 47 il 5 giugno 2020. Stando a quanto riportato da Eurogamer Portugal, l’attore angolano, è stato vittima di un infarto. L’attore era sicuramente noto tra i gamer portoghesi, per aver prestato la voce al protagonista di Days Gone, Deacon St. John, il motoclista dell’action adventure open world di Bend Studio. Filipe Duarte aveva una lunga carriera alle spalle, spaziando dal teatro, dalla televisione e al cinema. Era conosciuto nel suo paese natale per l’ultimo film Variações e diverse telenovela come Equador e Belmonte. Inoltre, si era aggiudicato anche il Golden globe portoghese nel 2015 per il suo ruolo nella serie TV The Invisible Life.

Sembrano essere dei giorni molto difficili nel mondo dei doppiatori videoludici, la scomparsa di Felipe Duarte si aggiunge infatti purtroppo ad una lunga lista. L’attore mancherà molto ai tanti fan portoghesi del gioco e a chi lo seguiva sul grande schermo.