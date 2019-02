Days Gone: siamo invitati al matrimonio di Deacon e Sarah

Days Gone sarà disponibile a partire dal 26 aprile in esclusiva PlayStation 4. Già a breve, però potremo scoprire alcune novità. Sony Interactive Studios e Bend Studio hanno infatti inviato un invito di partecipazione alle nozze di Deacon, il protagonista, e Sarah. Nell’immagine, disponibile poco sotto, possiamo leggere “Sarah e Deacon vi invitano a celebrare il loro matrimonio presso la Faith First Fellowship Church”.

Probabilmente, Sony distribuirà un nuovo trailer il 13 febbraio, sul canale ufficiale YouTube (al quale il link presente nell’immagine rimanda). Ovviamente, il sangue presente nell’angolo in basso a sinistra non lascia adito a dubbi riguardo al finale del matrimonio. Appuntamento, quindi, alla prossima settimana.

Nel frattempo, possiamo goderci anche il nuovo trailer rilasciato recentemente che mette in mostra le regole della sopravvivenza e ci permette di scoprire i Furiosi, le creature simil-zombie che imperversano nel mondo di gioco.

Ci sono varie categorie di Furiosi. Gli Erranti, ad esempio, che si muovono in piccoli gruppi e, alle volte, creano vere orde. Ci sono poi le Larve, che difendono un territorio specifico e attaccano quando vedono che la preda è in difficoltà. Le Sirene, come si può intuire dal nome, sono in grado di attirare interi sciami: il giocatore deve stare ben attento a non farsi circondare. Infine, meglio evitare i Colossi, ben più forti del nemico medio. Armi e abilità saranno fondamentali, ma sopratutto non dovremo essere così sciocchi da affrontare interi gruppi di nemici.

Diteci, cosa ne pensate? Sarete presenti alle nozze, oppure è un evento troppo mondano per voi?