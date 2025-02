Death Stranding 2: Kojima stuzzica i fan con nuovo teaser

Hideo Kojima ha condiviso online i primi secondi del nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach, sequel del celebre videogioco. In particolare, il breve filmato in bianco e nero mostra una conversazione tra i personaggi Fragile e Sam Porter Bridges.

Il regista giapponese ha rivelato che il trailer si trova attualmente nella fase principale di mixaggio audio a Londra. Questo segue una serie di anticipazioni condivise da Kojima nelle scorse settimane, che includevano dettagli sul processo di montaggio e immagini criptiche, come una bevanda alla vitamina B2 con l'etichetta "BB".

Parallelamente alla produzione del trailer, Kojima ha annunciato il completamento delle sessioni di registrazione per diversi attori coinvolti nel gioco. Tra questi, Shioli Kutsuna ha concluso la sua parte, che comprendeva scansione 3D, motion capture e doppiaggio in inglese e giapponese.

Altri attori giapponesi confermati nel cast includono Kikuko Inoue, Yasuyuki Kase, Satoshi Mikami, Nana Mizuki, Kenjiro Tsuda (voce giapponese di Sam Porter Bridges), Mutsiru Miyamoto, Shion Wakayama e Tomokazu Sugita. Alcuni interpreteranno personaggi completamente nuovi, mentre altri presteranno le loro voci a ruoli già noti.

Kojima Productions ha recentemente annunciato di essere entrata nella fase di "crunch" per Death Stranding 2, definendola come il periodo più impegnativo dello sviluppo. Sebbene non sia stata ancora comunicata una data di uscita ufficiale, è possibile che il nuovo trailer possa fornire almeno una finestra di lancio indicativa.

Death Stranding 2: On the Beach riprenderà la narrazione da dove si era concluso il primo capitolo, esplorando presumibilmente le conseguenze degli eventi precedenti. Per i nuovi giocatori, è previsto un recap che permetterà di familiarizzare con i punti chiave della trama. Il gioco è attualmente in sviluppo per PlayStation 5, ma seguendo il modello del predecessore, non si esclude una futura pubblicazione su altre piattaforme.

Si prevede che il filmato completo possa essere presentato durante un imminente PlayStation State of Play, evento atteso per questa settimana secondo le indiscrezioni.