Demon’s Souls senza pietà, una grossa percentuale non batte nemmeno il primo boss

È quasi passato un anno dal lancio del remake di Demon’s Souls, e sia gli amanti del titolo originale che tutti coloro che non si sono mai avvicinati al prodotto From Software hanno potuto godere di un’opera decisamente fondamentale per il mondo del videogioco.

La redazione di The Gamer ci informa sulle ottime vendite del remake di Demon’s Souls, risultati che possono aver convinto ulteriormente Sony ad acquistare definitivamente il team di Bluepoint Games, ma questi non sono gli unici dati che ci hanno incuriosito.

A quanto pare, infatti, sono pochi i giocatori che sono riusciti a spingersi oltre il primo boss di Demon’s Souls. Stando ai dati suggeriti da The Games, s 1,4 milioni di copie vendute, solo il 30% dei giocatori ha sconfitto Phalanx, prima vera sfida per i giocatori senza contare l’Avanguardia nel prologo inziale.

Non è la prima volta che un titolo targato From Software fa discutere per la sua difficoltà, ma è davvero Demon’s Souls il gioco della software house giapponese più ostico da affrontare?