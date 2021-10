PS5: Bluepoint sembra al lavoro su un amato remake, e non solo

Sono passate solo poche ore dall’annuncio dell’acquisizione di Bluepoint Games da parte di Sony, che già si possono trovare in rete i primi rumor su quelli che sarebbero i prossimi progetti per PS5 del talentuoso team che ci ha donato i remake di Shadow of the Colossus e Demon’s Souls.

Con l’annuncio da parte di PlayStation di qualche ora fa, non c’è stato dato alcuni indizio su quello che sarà il futuro di Bluepoint Games. A quanto pare, però, c’è qualcuno che ha ricevuto qualche informazione in più e ha deciso di condividerle pubblicamente.

Stando all’analista videoludica Millie A, Bluepoint sarebbe al lavoro su più progetti, presumibilmente in uscita su PS5. Il primo sarebbe un qualcosa di originale dalle dimensioni pari ad uno Spider-Man Miles Morales, mentre il secondo progetto sarebbe un nuovo remake.

Sorry all, 100% not Metal Gear Solid. — Millie A (@millieamand) September 30, 2021

Quel che ci dice di più sul remake è che riguarderà un gioco amato, ma non sarà Metal Gear Solid. Ad oggi non sappiamo quali sono le fonti dell’analista, e per questo vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute attenzioni, ma rimane la curiosità di scoprire a cosa sta lavorando ora Bluepoint adesso che è ufficialmente nei PlayStation Studios.