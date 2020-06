Demon’s Souls: ufficiale, annunciato il remake per PS5

Si è concluso proprio in questi minuti l’evento dedicato ai giochi in uscita prossimamente per PS5. Uno degli annunci più importanti è stato sicuramente il remake di Demon’s Souls sviluppato dai ragazzi di Bluepoint, capostipite di uno dei generi più amati dal pubblico moderno. Il gioco originale venne rilasciato in esclusiva per PS3 nel lontano 2009 in Giappone ed un anno dopo sbarcò sul territorio europeo. L’accoglienza ai tempi fu incredibile, con recensione più che eccellenti che lo portarono inevitabilmente sull’olimpo dei titoli più amati dal pubblico.

Il remake nelle mani di Bluepoint era già nell’aria da diverso tempo ma ora, finalmente, abbiamo l’ufficialità con un trailer mostrato proprio durante l’evento di Sony che ci riporta indietro di anni ed anni nel quale possiamo ammirare l’ambientazione creata dal game director Hidetaka Miyazaki che hanno inevitabilmente portato a far innamorare milioni e milioni di appassionati in tutto il mondo.

Demon’s Souls Remake verrà rilasciato in esclusiva per PS5 ma purtroppo non sappiamo oggi la data di uscita, presumibilmente verrà lanciato nel corso del 2021. Per ora non abbiamo informazioni in più ma non vediamo l’ora di guardare un trailer più corposo, magari per capire se i ragazzi di Blupoint hanno modificato il gameplay rendendolo magari più simile al più recente Dark Souls 3. Ovviamente non vediamo l’ora di metterci le mani sopra il più presto possibile e scoprire se hanno aggiunto nuovi contenuti inediti.

Cosa ne pensate di questa notizia? Contenti dell’annuncio del Remake di Demon’s Souls? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per informazioni aggiuntive sul progetto di Bluepoint.