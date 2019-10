Destiny 2: tutti i dettagli sulle versioni disponibili

Destiny 2 è disponibile in molteplici versioni e su più piattaforme: facciamo chiarezza su quello che ci aspetta questo autunno.

Da ieri, Destiny 2 ha iniziato un nuovo corso, fondato sull’indipendenza da Activision. Lo sparatutto MMO si espande in molteplici direzioni, arrivando su Steam, introducendo il cross save, una versione free to play e preparandosi a sbarcare anche su Google Stadia, nel mentre dà il via anche alla Stagione dell’Intramontabile e pubblica una nuova espansione Ombre dal Profondo. C’è quindi molta carne al fuoco: ci sembra quindi il minimo fare un po’ di chiarezza su tutte queste novità.

Destiny 2: Una nuova Luce – Free to play

Destiny 2 è disponibile in formato completamente gratuito per tutti i giocatori: si tratta del perfetto punto di partenza per chi ancora non ha iniziato il proprio viaggio e vuole farlo senza investire nemmeno un centesimo. Questa versione include tutte le modalità, le attività, le ricompense e le location dell’anno 1 (maggiori dettagli a questo indirizzo), compresa la Luna e la prima missione di Ombre del Profondo.

Ombre dal Profondo – Espansione a pagamento

In questa espansione a pagamento ci riuniamo a Eris Morn per affrontare nuovi incubi sulla Luna. Per poter giocare a questo pacchetto non è richiesto possedere quelli precedenti, inoltre. I guardiani torneranno sulla nostra Luna distorta, alterata e tormentata dal nostro passato per affrontare nuove minacce e scoprire le ultime aggiunte al loro arsenale personalizzato. Non è più la stessa Luna sulla quale i guardiani si sono risvegliati: verranno scoperte nuove aree, mentre luoghi un tempo familiari saranno irrimediabilmente cambiati.

Stagione dell’Intramontabile (inclusa con Ombre dal Profondo)

La nuova Stagione dell’Intramontabile offre contenuti gratuiti a tutti e svela un profetico risveglio dei vex, delle macchine da guerra che viaggiano nel tempo e hanno deciso di muovere guerra ai guardiani sulla Luna mentre questi ultimi cercano un modo per eliminare gli incubi. I contenuti saranno collegati tra loro in modo più profondo tra le varie stagioni e i giocatori assisteranno a importanti cambiamenti nel mondo di Destiny.

Destiny 2 su Steam

Come sappiamo da tempo, Destiny 2 è approdato su Steam, nuova casa per la versione PC del gioco, dopo “l’abbandono” di Battle.net di Activision Blizzard. A questo indirizzo trovate tutti i dettagli per il trasferimento dei dati.

Cross save

Nel corso dell’autunno sarà disponibile su tutte le piattaforme (PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia) il cross save. Sarà quindi possibile accedere agli stessi personaggi collegati a un account primario, così da usarli su tutte le piattaforme.

Google Stadia

Destiny 2 La collezione sarà il primo gioco gratuito incluso nell’abbonamento Stadia Pro della piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View. La collezione include tutti i DLC esistenti, compreso Ombre dal Profondo. Si tratta della versione più completa del gioco a disposizione.