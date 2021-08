Destiny 2: la Regina dei Sussurri, ecco il reveal trailer con tutte le novità

Dopo tanta attessa e molti teaser siamo venuti finalmente a conoscenza di quello che accadrà con l’arrivo della nuova espansione per Destiny 2. La Regina dei sussurri è finalmente qui, o per meglio dire, sarà l’incubo di tutti i giocatori del titolo di Bungie. Immergetevi in una nuova avventura insieme ai vostri compagni per cercare di venire a capo di questa nuova minaccia. The Witch Queen, che letteralmente significa “la regina strega“, è la prima espansione che sarà centralizzata sulla figura di Savathûn.

Gli ultimi eventi di gioco riguardavano la Stagione degli Eletti, un evento che metteva in competizione le diverse classi. La presentazione è cominciata con la presentazione di quello che è Destiny 2 ora. Con più di 20 milioni di giocatori, ormai il titolo macina sempre più utenti anche ad una formula da free to play. La nuova espansione uscirà ufficialmete il 22 Febbraio del 2022 e dal trailer abbiamo potuto vedere un’atmosfera davvero cupa, una giungla, una palude e un castello che riecheggia.

Il tutto ovviamente è padroneggiato dalla Regina che comanda una nuova armata tramite un particolare tipo di spettro che ancora non aveva avuto modo di mostrarsi nelle vecchie esperienze. Sembra inoltre che tutta l’espansione verterà molto su un’atmosfera che a tratti sembra prendere dall’horror più classico. Intanto godetevi il trailer delle novità che saranno presenti nel titolo!

Ovviamente non potranno mancare nuove armi e nuove abilità che andranno ad arricchire il gameplay. Il tutto potenziato da una nuovissima meccanica di Weapon Crafting che avrà come protagonista prinicipale nuovissime armi che possono cambiare e adattarsi per diverse situazioni. Verrano rilasciate sempre più armi da craftare, ma anche armi che conosciamo!

Destiny 2 sembra ormai aver preso una rotta chiara per il suo prossimo futuro. In tanti ormai erano alla ricerca di qualcosa che potesse rendere anche questo secondo capitolo della serie, una perla come fu il primo. Con un’inizio un po’ meno costante, sembra che Bungie stia riuscendo a mettersi in carreggiata per portare nuovi contenuti e soprattutto una storia e una lore solida anche per questo capitolo della serie. Chissà cosa ci riserva il futuro della serie!