Destiny 2: progressi persi dopo i problemi ai server

Nella giornata di ieri i server di Destiny 2 sono andati momentaneamente offline per una serie di problemi riguardante la nuova patch. Alcuni utenti hanno perso dei Lumen e diversi materiali del gioco ottenuti precedentemente, per questo Bungie è stata costretta a chiudere tutti i server del gioco. Gli sviluppatori si sono messi quindi al lavoro su un hotfix che è stato velocemente diffuso, riportando online il titolo proprio questa mattina.

La buona notizia è che tutti i giocatori non dovranno scaricare ulteriori aggiornamenti, la cattiva è che alcuni elementi sono andati completamente perduti. Tutti i dati dei personaggi sono stati ripristinati e riportati indietro all’ora del rilascio dell’aggiornamento. I progressi quindi effettuati nel lasso di tempo tra l’uscita della patch ed il momento preciso in cui i server sono andati offline purtroppo saranno definitivamente persi. Ricordiamo che Destiny 2, da inizio anno, su Google Stadia sembrerebbe aver perso metà dell’utenza: speriamo vivamente che questo piccolo intoppo non porti a perderne altrettanti sulle altre piattaforme.

Se qualche utente, infine, ha effettuato qualche tipo di acquisto verrà subito rimborsato cosicché i giocatori possano decidere se riacquistarli oppure no. Sembra quindi che tutto si sia risolto per il meglio, o quasi. Ricordiamo che Destiny 2, seguito dello sparatutto sviluppato dai ragazzi di Bungie uscito a settembre di due anni fa, è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi avete riscontrato questo problema? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordo di seguire le nostre pagine per ulteriori informazioni riguardanti Destiny 2.