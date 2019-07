Destiny 2: al via il Solstizio degli Eroi

È cominciato in Destiny 2 l'evento: Solstizio degli Eroi. Quale miglior modo di riprendere in mano l'ultimo capolavoro Bungie, se non ora?

Destiny 2 sta pian piano riprendendo forma. Da un’inizio non molto roseo, Bungie sta lavorando davvero sodo per portare ai giocatori quello che hanno sempre desiderato in un titolo come Destiny: eventi speciali, nuove modalità, raid ed occasioni, il tutto impacchettato (quasi) alla perfezione e con velocità degne di nota.

La trasformazione di Destiny 2 si completerà, dalle informazioni rilasciate, con la nuova espansione soprannominata Shadowkeep ed in uscita il 17 settembre. Per preparare tutti i giocatori alla nuova espansione, Bungie ha deciso di festeggiare per la seconda volta, il valore dei Guardiani e premiarli con delle armature e feature, veramente interessanti.

Nel corso delle prossime settimane, con l’inizio del Solstizio degli Eroi, si potranno svolgere svariate attività per potenziare l’armatura dell’evento fino a renderla prodigiosa e, al lancio di Shadowkeep, riceverete dall’armaiolo la versione 2.0 dell’intero set. Questa è l’occasione perfetta per ricominciare a prendere in mano il nuovo capitolo firmato Bungie di un’avventura che non vuole arrivare al capolinea, poiché grazie al grinding dell’evento vi ritroverete con un set leggendario dotato dei nuovi slot per i potenziamenti che ritroveremo in con la nuova espansione.

Tra le altre novità troviamo la modalità per 3 giocatori nella quale i Guardiani dovranno fronteggiare dei boss nella nuova Zona Aerea Europea. Completando positivamente l’attività, si otterranno diversi oggetti in base al numero di boss sconfitti durante gli scontri.

Per cominciare l’evento, dovrete andare alla Torre e parlare con Eva Levante la quale vi darà il primo pezzo dell’armatura: il casco. Un’occhiata è d’obbligo anche nel negozio di Tess Everis il quale contiene numerosi ed interessanti contenuti esclusivi dell’evento, i quali potranno essere acquistati con l’argento o la polvere luminosa.

Ricordiamo che il Solstizio degli Eroi si concluderà il 27 agosto, esattamente due settimane prima del lancio di Shadowkeep.