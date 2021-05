Destroy All Humans! atterra su Xbox Game Pass

Il remake di Destroy All Humans! ha fatto il suo esordio nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo, che mette i giocatori nei panni del simpatico alieno di nome Crypto ha da subito conquistato pubblico e critica (tanto che lo abbiamo elogiato anche noi in fase di recensione) ed ha permesso a tutti di poter rivivere uno dei giochi più divertenti ed originali dell’epoca d’oro di PlayStation 2 e la prima, indimenticabile Xbox. Se però non avete ancora avuto modo di giocaro e siete possessori di una console di casa Microsoft o di un PC, sappiate che da oggi potete provarlo senza nessun impegno.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, Destroy All Humans! è attualmente disponibile gratuitamente per Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e appunto PC. Il remake del gioco è ora disponibile su Xbox Game Pass, il popolare servizio della casa di Redmond che mette a disposizione oltre 100 giochi tra PC e console. Ovviamente, come da tradizione in questi casi, il titolo si può anche acquistare con un sconto destinato a tutti gli abbonati del servizio, pari circa al 20% sul prezzo totale.

Destroy All Humans! su Xbox Series S, Xbox Series X e PC, inoltre, è tra altro disponibile nella migliore versione (insieme a quella PlayStation 5) a cui è possibile giocare. Nelle scorse settimane, infatti, il team di sviluppo ha rapidamente aggiornato il gioco lanciando una patch che migliora la grafica e porta il frame rate del gioco sui classici 60 frame al secondo. Una vera novità assoluta, che permette dunque di godersi appieno una nuova esperienza.

Non sappiamo quanto Destroy All Humans! resterà nel catalogo Xbox Game Pass. Si tratta comunque di un’aggiunta di peso dopo le ultime. Negli scorsi mesi infatti diversi nuovi giochi sono sbarcati nel servizio della casa di Redmond. Tra i più noti segnaliamo l’indie Narita Boy e il nuovo looter shooter di casa Square Enix e People Can Fly, ovvero Outriders. Segnali che mostrano la volontà da parte di publisher e sviluppatori di voler usufruire del potenziale rappresentato dal pass, che sta lentamente modificando le abitudini dei giocatori e soprattutto quelle dell’industria.