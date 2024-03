Destroy All Humans! 2: il remake in sconto a soli 7€!

Se siete alla ricerca di un titolo divertente ed economico che possa fungere da piacevole "riempitivo" per i vostri momenti morti, magari da intervallare tra un Tekken 8 e un FFVII, allora quello di cui avete bisogno è Destroy All Humans! 2 - Reprobed, remake di uno dei titoli più apprezzati e celebri dell'epoca PlayStation 2, ritornato alla ribalta un annetto fa grazie ad un remake non eccezionale, ma comunque divertente e ben fatto. Un titolo che, certamente, a prezzo pieno potreste non aver preso in considerazione per la vostra Xbox Series X, ma che oggi potrete portarvi a casa ad appena 7,98€, e diremmo che a quel prezzo val certamente un minimo di considerazione!

Destroy All Humans! 2 - Reprobed, chi dovrebbe acquistarlo?

Come raccontammo all'epoca dell'uscita con la nostra recensione, Destroy All Humans! 2 - Reprobed è un gioco ideale per chiunque voglia divertirsi senza troppi pensieri, perdendosi in un'avventura che ha quasi il sapore di un film di Austin Powers, tra riferimenti sessuali, battute spicciole ed un mucchio di cliché! Un vero e proprio "guilty pleasure" che, per l'occasione, è stato completamente rimesso a nuovo, a partire dal sistema di controllo, fino al motore grafico, con tanto di una nuova direzione artistica.

Un titolo open world caotico e piacevolmente incentrato sulla distruzione, con armi fuori di testa, alieni di ogni tipo, dischi volanti e cospirazioni in stile "Man in Black", il tutto condito da meccaniche da light RPG, sezioni sparatutto, viaggi in astronave e qualche piacevole missione secondaria.

La vera chicca, poi, è poter dar luogo ad una divertente distruzione in multigiocatore con tanto di co-op locale, per scorrazzare al fianco di un altro giocatore lungo l'intera durata della campagna, seminando insieme il caos sul pianeta Terra.

Insomma, non parliamo di un titolo che pretende di avere chissà quale profondità ma che, al netto dei tanti anni ormai sulle spalle, e specie considerando il prezzo proposto oggi di soli 7 euro, si comporta decisamente bene e può risultare piacevolmente stimolante soprattutto per quei giocatori che si sentono, magari, orfani dei titoli caciaroni di una volta, come Saint Row (nella sua vecchia incarnazione) o il mai dimenticato Mercenaries.

