Diablo 4 e Diablo 2 Remaster saranno annunciati al BlizzCon 2019?

Un leak che ha dell'incredibile vorrebbe a breve l'annuncio di due importantissimi titoli al prossimo BlizzCon: Diablo 4 e Diablo 2 Remaster.

Secondo un leak al prossimo BlizzCon 2019 saranno svelati due titoli che definire attesissimi è decisamente poco. L’indiscrezione emersa nelle ultime ore vedrebbe infatti l’annuncio in tale palcoscenico sia di Diablo 4 che di Diablo 2 Remaster. A rendere più intrigante il tutto è inoltre il fatto che a tale evento manca veramente poco, essendo previsto per l’1 e il 2 novembre.

A lanciare questa ipotetica bomba è stato nientepopodimeno che Metro, lo stesso insider che lo scorso anno aveva rivelato in anteprima assoluta, sempre tramite ovviamente indiscrezioni, l’annuncio di Ashe in Overwatch durante il BlizzCon 2018.

Ovviamente il fatto che la fonte di tale notizia si sia rivelata affidabile nelle scorse occasioni non deve però distogliere il fatto che si tratta pur sempre di un rumor e vi invitiamo quindi a prendere con le dovute attenzioni quanto dichiarato da Metro.

In ogni caso l’indiscrezione non è riuscita a rivelare nulla di aggiuntivo riguardo tali progetti e quindi, a parte la loro probabile esistenza, non si sa ancora nulla a proposito di Diablo 4 e Diablo 2 Remaster. Per saperne di più non basterà però attendere poi molto: il BlizzCon 2019, come dicevamo, è oramai alle porte.

Se tutto ciò si rivelasse veritiero Blizzard potrebbe quindi finalmente riacquistare parte dei favori del pubblico, andati persi con l’annuncio dello scorso anno di Diablo Immortal e, soprattutto, per la scottante vicenda Blitzchung.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi questi due attesissimi titoli verranno davvero svelati al prossimo BlizzCon 2019? Se tutto ciò si rivelasse vero cosa vi entusiasmerebbe di più, l’attesissimo Diablo 4 o l’immortale Diablo 2 Remaster? Fateci sapere la vostra direttamente qui sotto nei commenti!