Ve lo ricordate lo storico speedrun di Diablo? Dopo 15 anni si è scoperto essere un falso

La community di speedrunner di Diablo ha scoperto che il record mondiale di 3 minuti e 12 secondi (visibile qua), detenuto per 15 anni da Macej "Grobbo" Maselewski, è falso. Un'approfondita indagine ha rivelato che il tempo, ritenuto irraggiungibile, era in realtà frutto di manipolazioni.

Il record di Grobbo aveva scoraggiato per anni i tentativi di altri giocatori, data l'apparente impossibilità di replicare una performance così estrema. L'indagine si è concentrata su elementi sospetti della run, come la posizione sempre favorevole delle scale per passare al livello successivo e l'ottenimento precoce di un oggetto chiave.

Gli investigatori hanno analizzato la generazione casuale dei livelli di Diablo, basata su "seed" legati a un sistema cronologico interno. Dopo aver testato "miliardi" di combinazioni, è emerso che il seed utilizzato da Grobbo non può essere generato naturalmente dal gioco.

Utilizzando tecniche di ingegneria inversa, il gruppo ha scoperto che: Il record sarebbe stato possibile solo combinando artificialmente diversi seed usando versioni diverse del gioco con patch differenti. Tra l'altro, la run probabilmente deriva dall'unione di 13 partite separate

Maselewski ha dichiarato di non aver mai nascosto la natura manipolata della sua performance, avendo in precedenza menzionato "27 segmenti" e "manipolazione della fortuna". Nonostante ciò, il record è stato ufficialmente rimosso.

La scoperta ha avuto conseguenze sulla community di speedrunner di Diablo. Come sottolineato dagli investigatori, in 15 anni molti giocatori hanno smesso di tentare di superare il record, ritenendolo impossibile da battere.

Questa vicenda solleva interrogativi sull'integrità delle speedrun e sull'importanza di una verifica accurata dei record, specialmente in giochi con elementi casuali come Diablo. La comunità dovrà ora affrontare la sfida di ricostruire l'interesse per le speedrun autentiche del gioco.