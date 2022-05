Il 2 giugno 2022 è il giorno dell’uscita di Diablo Immortal. il nuovo capitolo della serie debutterà giovedì prossimo per iOS, Android e PC ma non tutti potranno essere in grado di giocarci. Già, perché ci sono due paesi al mondo che non potranno mettere le mani sul nuovo titolo di casa Blizzard e il motivo è veramente semplice: la presenza delle loot box.

Pur non influenzando direttamente il gameplay, come spiegato dallo stesso team di sviluppo nel corso dell’ultima settimana, in realtà basta la presenza di questo elemento per impedire che Diablo Immortal possa essere pubblicato in Belgio e Olanda. A svelarlo è il sito olandese Tweakers, che ha contattato direttamente il gruppo Activision Blizzard per avere una risposta in merito alla release del gioco in quei territori. A rincarare la dose ci ha pensato poi un dipendente Blizzard su Reddit, spiegando che per il team di sviluppo e publisher è assolutamente impossibile lanciare il titolo in Belgio e Olanda a causa delle leggi vigenti. “Le loot box sono contro la legge nel vostro paese. Fino a quando non cambierà qualcosa a livello legislativo, il gioco non sarà pubblicato”.

Anche l’idea di scaricare il titolo da un altro store, cambiando magari la regione di provenienza, è illegale. “Se provate a scaricare il gioco da un altro paese, come la Francia per esempio, non possiamo garantire il funzionamento. Questa pratica è illegale e potreste essere bannati”, ha aggiunto il dipendente di Blizzard.

L’Olanda e il Belgio sono state, almeno per ora, le uniche a imporre limitazioni così forti sulle loot box. Negli altri paesi d’Europa (e non solo) gli sviluppatori sono liberi di implementarle senza incorrere in nessun tipo di sanzioni o limiti, incluso ovviamente il nostro paese. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.