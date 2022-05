Fin da quando è stata annunciata l’uscita su PC, una delle più grandi preoccupazioni degli utenti riguardanti Diablo Immortal sono le microtransazioni. A distanza di pochissimi giorni dal lancio dell’open beta su Battle.net, Blizzard ora prova a fare chiarezza. A parlare ai giocatori e svelare come funzioneranno gli acquisti in game ci ha pensato Joe Grubb, principal designer al lavoro sul gioco.

Stando alle parole di Grubb, in Diablo Immortal le microtransazioni saranno completamente opzionali e non consentiranno ai giocatori di ricevere vantaggi in game oppure sbloccare parti del gioco. “Le microtransazioni sono sempre un bonus che è opzionale. Non andremo mai a modificare il core gameplay”, ha spiegato Grubb. Questo cosa significa? Che i giocatori potranno sì acquistare elementi in game, ma dovranno sapere come giocare la classe scelta e per avere successo sarà necessario apprendere e conoscere tutto il gioco, esattamente come avvenuto per i vecchi capitoli.

Le microtransazioni di Diablo Immortal riguarderanno due aspetti del gioco. Il primo riguarda la possibilità di sbloccare i livelli del Battle Pass, che darà come ricompense esclusivamente oggetti cosmetici, ma non sarà possibile acquistare equipaggiamento o punti esperienza. L’intero gioco resterà gratuito per tutti, per sempre, come specificato dal general manager del franchise Rod Fergusson. “Puoi giocare tutta la campagna gratuitamente, puoi giocare i raid e il nuovo Cycle of Strife e tutto il resto, senza spendere soldi. E supporteremo il gioco con nuove zone, nuovi dungeon e nuovi personaggi per le classi, gratuitamente”.

Diablo Immortal sarà disponibile il 2 giugno in versione definitive per i device Android e iOS. Lo stesso giorno, il gioco debutterà in open beta su PC tramite Battle.net. Blizzard sfrutterà la beta per raccogliere feedback e migliorare man mano l’esperienza di gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.