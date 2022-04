Nel corso della giornata odierna, Blizzard Entertainment ha annunciato la data di uscita di Diablo Immortal. Il gioco, annunciato alla BlizzCon del 2018 e previsto originariamente solamente per device mobile Android e iOS, arriverà anche su PC, con un’open beta che partità il giorno di lancio delle versioni mobile.

Per l’uscita di Diablo Immortal, Blizzard Entertainment ha optato per giugno. Più precisamente, il nuovo gioco vedrà la luce il 2 giugno 2022 in tutto il mondo, tranne per alcune zone dell’Asia Pacifica che potranno accedere al titolo solamente alcune settimane dopo. Lo stesso giorno sarà disponibile anche l’open beta per PC Windows, che sarà accessibile tramite Battle.net e supporterà sia il cross-play che i progressi condivisi, permettendo ai giocatori di portare e godere dell’esperienza di gioco su qualsiasi dispositivo. Non è stata ancora annunciata una data di lancio della versione PC, ma probabilmente saranno necessario attendere ancora qualche mese.

Come specificato da Blizzard Entertainment, Diablo Immortal offrirà un’esperienza tripla A sui device iOS e Android, andando a posizionarsi come uno dei giochi più ambiziosi dell’intera software house di Irvine. Il titolo sarà un free-to-play con acquisti in-game facoltativi e questo modello di business garantirà per sempre la sua natura gratuita. “Più di 30 milioni di giocatori si sono già pre-registrati tra le varie piattaforme per avere accesso al gioco non appena sarà disponibile, preparandosi alle future battaglie. Tutti i giocatori riceveranno l’incredibile set cosmetico da Horadrim per festeggiare questo importante traguardo alla pubblicazione del gioco”, si legge nel comunicato diffuso dal team di sviluppo.

Le pre-registrazioni pr Diablo Immortal sono ancora disponibili. Per poter ricevere tutti i bonus legati al lancio del gioco il 2 giugno 2022, non basta fare altro che visitare questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.