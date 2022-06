Durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase attualmente in corso, gli annunci continuano a fioccare. Tra i più recenti c’è un nuovo video di gameplay per Diablo IV. Gli sviluppatori hanno parlato a lungo delle novità che saranno introdotte nella versione per Xbox Series X|S. Inoltre, Blizzard ha annunciato una nuova classe per il suo GDR.

Nel lungo video di Diablo IV, tutti i contenuti mostrati sono stati registrati su Xbox Series X. Le parole di Blizzard relative al gameplay vanno tutte a sottolineare le novità dell’open world del loro GDR che, come sempre, sarà largamente incentrato sull’esperienza e la condivisione dei giocatori. Tra le scene mostrate, possiamo vedere diversi dungeon, scenari aperti e scene che sottolineano l’azione del titolo. Le ondate di nemici vengono sterminate seguendo un gameplay decisamente fluido e apparentemente privo di criticità. Oltre al gameplay, Blizzard ha mostrato anche un breve trailer per introdurre la nuova classe presente in questo capitolo: il Negromante. Il trailer è cinematico e mostra gli ambienti tetri e cupi che caratterizzano il gioco, nei quali si inserisce alla perfezione la nuova classe giocabile.

Inoltre, gli appassionati potranno mettere le mani su Diablo IV in anticipo grazie ad una beta in arrivo presto su Xbox Series X|S, PS5 e PC. Le registrazioni sono aperte da questa notte sul sito ufficiale dello sviluppatore, in anticipo rispetto ai contenuti mostrati durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase. Il titolo, infine, sarà rilasciato nel corso del 2023 ma non abbiamo ancora una data o una finestra di lancio ufficiale.

Vi ricordiamo, inoltre, di rimanere sintonizzati per ulteriori notizie relative all’Xbox & Bethesda Games Showcase attualmente in corso. Noi di Tom’s Hardware copriremo l’evento in live su Twitch e vi riporteremo le principali notizie sul sito. Inoltre, presto sarà pronto un recap di tutto l’evento, non perdetelo.