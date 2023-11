Diablo 4: guida alla migliore build per il Negromante

Il Negromante è una delle classi più affascinanti in Diablo 4, dato che consente di evocare scheletri e cupi mietitori a partire proprio dai nemici che si hanno ucciso, oltre che sfruttare il sangue in svariati modi. Insomma, è la scelta perfetta per tutti coloro che hanno un'anima un po' macabra (come la sottoscritta).

Di seguito vi proporremo alcune build con cui progredire il vostro Negromante su Diablo 4, così da scegliere man mano le abilità migliori per diventare il più forti possibili e arrivare a qualsiasi scontro preparati. In particolare, ci concentreremo sull'abilità Scarica di Sangue, oltre, ovviamente a sfruttare i nostri servitori.

Abbiamo aggiornato la guida in base alla Stagione 2 di Diablo 4, per cui troverai le build più ottimali da utilizzare per il Negromante.

Build Ondata di Sangue del Negromante in Diablo 4

Emorragia Emorragia Rinforzata Scarica di Sangue Scarica di Sangue Rinforzata Scarica di Sangue Paranormale Emorragia degli Accoliti Scarica di Sangue Livello 2 Scarica di Sangue Livello 3 Scarica di Sangue Livello 4 Scarica di Sangue Livello 5 Nebbia di Sangue Vergine di ferro Vergine di ferro Rinforzata Decadimento Dominio dei Guerrieri Scheletrici Dominio dei Guerrieri Scheletrici Livello 2 Carapace Necrotico Carapace Necrotico Livello 2 Tentacoli Cadaverici Dominio dei Maghi Scheletrici Dominio dei Maghi Scheletrici Livello 2 Dominio dei Maghi Scheletrici Livello 3 Leader carismatico Leader carismatico Livello 2 Leader carismatico Livello 3 Vincolo dell'Essenza Cura Macabra Sangue Coagulato Maree di Sangue Maree di Sangue Livello 2 Vigore di Rathma Maree di Sangue Livello 3 Sangue Coagulato Livello 2 Sangue Coagulato Livello 3 Tentacoli Cadaverici Rinforzati Tentacoli Cadaverici Infetti Nebbia di Sangue Rinforzata Abbraccio della Morte Abbraccio della Morte Livello 2 Abbraccio della Morte Livello 3 Danni Amplificati Danni Amplificati Livello 2 Danni Amplificati Livello 3 Carapace Necrotico Livello 3 Decadimento Rinforzato Decadimento Abominevole Energia Non Morta Perfettamente Sbilanciato Perfettamente Sbilanciato Livello 2 Perfettamente Sbilanciato Livello 3 Presa della Morte Presa della Morte Livello 2 Presa della Morte Livello 3 Carne Martoriata Carne Martoriata Livello 2

Libro dei Morti

L'abilità unica della classe del Negromante in Diablo 4 è il Libro dei Morti, che fornisce tre tipi diversi di servitori che si sbloccano salendo di livello. Questo build si basa sull'uso di scheletri durante il livellamento, mentre il golem verrà sacrificato per ottenere una maggiore velocità d'attacco.

Guerrieri Scheletrici - Mietitore sarà la nostra scelta poiché genererà cadaveri per Tentacoli Cadaverici e ci fortificherà.

Maghi Scheletrici - Freddo che generano Essenza Fredda ci aiuteranno a mantenere il nostro pool di essenza.

Golem - Ossa ci fornisce una maggiore velocità d'attacco.

Build Lancia d'Ossa del Negromante in Diablo 4

Spezzossa Spezzossa Rinforzato Scarica di Sangue Scarica di Sangue Livello 2 Scarica di Sangue Livello 3 Scarica di Sangue Livello 4 Scarica di Sangue Livello 5 Esplosione Cadaverica Esplosione Cadaverica Rinforzata Carne Martoriata Carne Martoriata Livello 2 Carne Martoriata Livello 3 Oscura Mietitura Oscura Mietitura Livello 2 Oscura Mietitura Livello 3 (A questo punto nella progressione del personaggio è ottimale spostare tutti i punti da Scarica di Sangue a Lancia d'Ossa, dato che entrambe sono collocate nel nodo principale. Questo vi permetterà di utilizzare Esplosione Cadaverica per uccidere qualsiasi nemico Lancia d'Ossa non sia riuscito a eliminare senza forzarvi ad avvicinarvi.) Lancia d’Ossa Rinforzata Lancia d’Ossa Sovrannaturale Esplosione Cadaverica Livello 2 Esplosione Cadaverica Livello 3 Esplosione Cadaverica Livello 4 Esplosione Cadaverica Livello 5 Dominio dei Guerrieri Scheletrici Dominio dei Guerrieri Scheletrici Livello 2 Dominio dei Guerrieri Scheletrici Livello 3 Esplosione Cadaverica Infetta Ossa Taglienti Ossa Taglienti Livello 2 Ossa Taglienti Livello 3 Frattura Composta Estrazione Estrazione Livello 2 Estrazione Livello 3 Energia Non Morta Energia Non Morta Livello 2 Energia Non Morta Livello 3 Alimentazione Mortale Alimentazione Mortale Livello 2 Alimentazione Mortale Livello 3 Nebbia di Sangue Frattura Composta Frattura Composta Livello 2 Frattura Composta Livello 3 Decadimento Decadimento Rinforzato Carapace Necrotico Carapace Necrotico Livello 2 Carapace Necrotico Livello 3 Presa della morte Presa della morte Livello 2 Presa della morte Livello 3 Danni Amplificati Danni Amplificati Livello 2 Danni Amplificati Livello 3 Decadimento Livello 2 Decadimento Livello 3

Libro dei Morti

Guerrieri Scheletrici - Mietitori, che consente loro di avere una probabilità del 15% di creare un cadavere quando colpiscono. Poiché la nostra build si basa sia sulla produzione di danni che sull'ottenimento di Essenza dai cadaveri, questa è la scelta ideale.

Maghi Scheletrici: nella fase iniziale del livellamento, puoi optare per la versione fredda dei Maghi Scheletrici per riguadagnare Essenza a ogni colpo. Non puntiamo a investire nulla affinché sopravvivano a lungo termine, poiché ciò farebbe sì che impieghino più tempo a essere ri-evocati anziché fornire un beneficio alla build. La nostra scelta qui è quella di sacrificarli come Scheletri Freddi, fornendoci danni extra contro i nemici Vulnerabili.

Golem - Quando ottieni per la prima volta accesso al Golem, ti consigliamo vivamente di usarlo come un vero e proprio serbatoio. Il Golem non cade facilmente e aiuta ad attirare l'attenzione dei nemici, consentendoti di infliggere danni in sicurezza da lontano. Usa sia il Golem (Ossa), che fornisce cadaveri quando la creatura evocata subisce una certa quantità di danni, o il Golem (Sangue), che ridirige una parte del danno che ricevi tu stesso, poiché entrambe sono ottime scelte in questo periodo. Verso la fine della campagna, opteremmo per sacrificare il Golem (Ferro), che fornisce al Negromante un danno extra da colpi critici.

EQUIPAGGIAMENTO

Di seguito vi riportiamo le caratteristiche da tenere in considerazione nel momento della scelta dell'equipaggiamento, cosicché possiate ottimizzare al massimo la build.

Falce

Danni vulnerabilità

Intelligenza

Volontà

Danni a nemici vicini

Danni protratti nel tempo

Elmo

Armatura

Intelligenza

Volontà

Vita aggiuntiva

Torso

Armatura

Riduzione danni da nemici vicini

Vita aggiuntiva

Riduzione danni

Guanti

Danni Morbo aggiuntivi

Probabilità colpo fortunato

Aumento del tempo effetto oscurità

Intelligenza

Volontà

Pantaloni

Danni Esplosione Cadaverica aggiuntivi

Riduzione danni da nemici vicini

Armatura

Riduzione danni

Stivali

Velocità di movimento

Velocità di movimento per x secondi dopo aver ucciso un Elite

Intelligenza

Volontà

Amuleto

Velocità di movimento

Velocità di movimento per x secondi dopo aver ucciso un Elite

Aumento danni di tutte le abilità cadaveriche

Anelli

Probabilità colpo fortunato

Vita aggiuntiva

Danni da ombra

Danni a nemici vicini

Intelligenza

Volontà

