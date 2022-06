Nel corso della notte italiana, Blizzard ha dato ufficialmente il via alle registrazioni per la beta di Diablo 4. Il prossimo gioco della serie, ancora senza una data di uscita, sembra però che salterà le console old gen come PS4 e Xbox One. I motivi sono da ricercarsi tutti nella pagina web di registrazione alla prova, che di fatto non menziona le due vecchie piattaforme di Sony e Microsoft.

Andiamo con ordine: il sito per la beta di Diablo 4 è raggiungibile a questo indirizzo. Come è possibile vedere in homepage, Blizzard non ha inserito i marchi di PS4 e Xbox One, ma solamente quelli di PS5 e Xbox Series X|S, oltre che ovviamente di Battle.net per la versione PC. Potrebbe ovviamente trattarsi di un errore, ma non è escluso che in Blizzard si sia optato per cancellare di fatto le versioni old gen. Questo potrebbe essere legato anche alla data di uscita del gioco, ancora tenuto nascosta pubblicamente, ma che potrebbe già essere stata decisa almeno internamente: se troppo lontano dalla pubblicazione, forse lanciarlo su console troppo vecchie potrebbe essere controproducente.

Al di là delle speculazioni, sono oramai diversi mesi che non conosciamo praticamente più nulla su Diablo 4. L’apertura delle registrazioni della beta a poche ora dallo showcase di Xbox e Bethesda della Summer Game Fest 2022 potrebbe però indicarci che sono in dirittura d’arrivo alcune novità. Non è da escludersi che il gioco non possa essere uno dei protagonisti della serata di stasera, magari con un nuovo video di gameplay e un annuncio su una eventuale finestra di lancio. Speculazioni, al momento, che però potrebbero diventare realtà.

Oltre allo showcase di Xbox e Bethesda, il nuovo gioco di Blizzard potrebbe fare capolino (insieme a Overwatch 2) durante il PC Gaming Show 2022. La conferenza dedicata al mondo PC è prevista subito dopo quella Xbox. Tanti i dubbi da chiarire, ma speriamo che Blizzard faccia luce il prima possibile.