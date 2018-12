Digital Bros Game Academy: le date e i dettagli del primo Open Day 2019

Digital Bros Game Academy, ovvero l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi, facente parte del Gruppo Digital Bros, ci informa che ha aperto le iscrizioni per il primo Open Day del 2019. La data da segnarsi sul calendario è il 31 gennaio 2019. Gli orari sono dalle 15.00 alle 17.00 in via Giovanni Labus 15/3 Milano. L’accredito dei partecipanti aprirà alle 14.30.

Nel caso vogliate partecipare, dovete compilare il modulo che si trova a questo indirizzo. Gli Open Day sono il momento perfetto per confrontarsi e approfondire le dinamiche legate al percorso formativo per diventare Game Designer, Game Programmer e Game Artist. Per realizzare il proprio sogno, è necessario partire da un accademia come quella del Gruppo Digital Bros.

La missione dell’Academy è iniziata nel 2014 e da allora risponde alle esigenze del settore videoludico tramite la formazione di figure specializzate e job ready. La DBGA è cresciuta costantemente, con sempre più iscrizioni, raggiungendo per il quarto ciclo, nel settembre 2018, ben 90 iscritti.

In previsione dell’anno 2019-2020, l’Academy si apre ai nuovi potenziali studenti per i corsi di Game Design, Game Programming e Game Art 2D/3D. Durante gli Open Day, i giovani potranno entrare in contatto con figure di alto livello come il Direttore Generale dell’Academy Geoffrey Davis e il corpo docenti al completo, Simone Magni e Andrea Basilio Core Trainer del corso di Game Design, Alberto Barbati Core Trainer del corso di Game Programming e Massimo Ribattezzato Core Trainer del corso di Game Art 2D/3D.

Essi illustreranno la struttura dell’Academy, l’organizzazione didattica, il metodo formativo pratico ispirato ai modelli “bootcamp” americani, senza dimenticare il programma di studio, creato da professionisti sia italiani che internazionali. Non mancheranno informazioni sulle ultime novità introdotte nel piano di studio.

L’Open Day sarà però l’occasione perfetta per parlare dell’attività di job placement svolta da DBGA: l’Academy svolge infatti un importante lavoro nella creazione di opportunità per gli studenti, grazie alle numerose partnership con aziende e studi di sviluppo. I diplomati passati, con una percentuale del 77%, sono stati inseriti in realtà come 505 Games, Ovosonico, DR Studios, Milestone, Xplored, Another Reality, Colto, Broken Arms Games, Miniclip.

DBGA propone un’esperienza formativa unica anche grazie all’introduzione di vari moduli verticali su specifici argomenti; alcuni esempi sono: Realtà Virtuale, Intelligenza Artificiale, Shader, UI/UX Design, Business Intelligence, Project Management Avanzato, Unity per Game Designer, Sound Design, Video Editing, Concept Art e Design e Digital Painting.

L’anno scolastico 2019-2020 avrà inizio a settembre 2019 mentre la campagna iscrizioni per il 5° AA di DBGA aprirà ad aprile 2019. È possibile ottenere ulteriori informazioni visitando il sito ufficiale a questo indirizzo. Diteci, parteciperete?