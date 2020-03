DOOM Eternal sarà impressionante su Nintendo Switch secondo id Software

Dopo una lunghissima attesa e diversi rinvii DOOM Eternal arriverà finalmente il prossimo 20 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4. Ancora poco meno di un mese e potremo quindi finalmente mettere le mani su uno dei titoli più attesi di questo periodo. Gli utenti di Nintendo Switch dovranno però purtroppo aspettare ancora un po’, ma, a quanto pare, ne varrà decisamente la pena.

Il produttore esecutivo di id Software Marty Stratton ha infatti recentemente avuto modo di mettere le mani proprio su questa particolare versione del titolo, arrivando a definirla come addirittura impressionante.

Stratton ha infatti dichiarato: “Non abbiamo ancora parlato di date di lancio o altro, ma posso dire che ho giocato a DOOM Eternal su Nintendo Switch e ne sono rimasto meravigliato. I nostri colleghi a Panic Putton, che ho più volte definito come i maestri della console Nintendo, stanno dimostrando un’ulteriore volta le loro grandissime capacità. Credo proprio che stupiremo i giocatori con questa particolare versione del titolo. Ogni volta che rilasciamo un video vedo sempre nei commenti utenti che non vedono l’ora di gettarsi in DOOM Eternal su Switch: credo proprio che i giocatori ameranno quello che stiamo facendo”.

Il dirigente si è poi soffermato sul fatto che DOOM Eternal su Nintendo Switch non dispone ancora di una data di lancio definitiva: “Faremo uscire la versione per Switch dopo le altre perché vogliamo dare il massimo e raggiungere il livello di qualità più alto possibile, non vogliamo scendere a nessun compromesso. Panic Button ha un intero team dedicato alle UI, stiamo cercando di ottimizzare tutto al meglio per far stare tutto nello schermo nel miglior modo possibile. Vogliamo davvero assicurarci che sia la migliore versione possibile.”