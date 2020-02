Doom Eternal, Bethesda mostra un match live 2 vs 1 e alcuni oggetti cosmetici

Dopo il rinvio dall’autunno alla primavera, Doom Eternal è ormai in dirittura d’arrivo. Lo sparatutto in prima persona sviluppato da Id Software e pubblicato da Bethesda Softworks uscirà infatti il 20 marzo prossimo e negli ultimi giorni si moltiplicano aggiornamenti e anteprime di quello che è uno dei titoli più attesi (e non sono pochi) che vedremo nel corso delle prossime settimane. L’ultimo aggiornamento riguarda anche il multiplayer.

Durante il PAX i giocatori hanno avuto la possibilità (code permettendo) di provare una demo single player del titolo ma Bethesda ha anche mostrato una modalità multiplayer di Doom Eternal che a quanto pare intende migliorare, anche sotto questo aspetto, quanto visto nel precedente Doom (2016). Qualche dettaglio su questa modalità già si conosceva, ma Bethesda ha mostrato un intero match live per avere un’idea di come funzionino le meccaniche del Battlemode. In particolare è stata mostrato uno scontro 2 vs 1, al meglio di 5 round,in cui un giocatore aveva il compito di comandare un Doom Slayer mentre gli altri due altrettanti demoni. Per farvi un’idea, qui sotto trovate il filmato del livestreaming al punto esatto in cui inizia la dimostrazione del match multiplayer.

L’obiettivo dei due demoni è quello di fare fuori il Doom Slayer che a sua volta deve sconfiggere gli altri due giocatori. In base a quanto visto nel filmato, i match online permettono anche di ottenere oggetti cosmetici: si tratta non solo di costumi ma anche di skin per le armi e provocazioni da usare contro i nemici.

Tra gli altri aspetti di Doom Eternal che vale la pena sottolineare, c’è anche la longevità. Il gioco, infatti, stando a quanto dichiarato da Bethesda, dovrebbe durare circa il doppio rispetto al remake-predecessore del 2016 con una durata complessiva che dovrebbe aggirarsi intorno alle 20 ore. Doom Eternal è previsto dal 20 marzo su PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia. Id Software sta lavorando a una conversione anche per Nintendo Switch ma al momento non ci sono dettagli per quanto riguarda l’uscita.