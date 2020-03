DOOM Eternal supera il record di vendite della serie

Il lancio di DOOM Eternal è stato veramente qualcosa di spettacolare. Il titolo di Bethesda e Id Software ha raccolto delle fette di pubblico mai raggiunte prima, come dimostrano anche le classifiche Steam che vedono triplicare i numeri dei giocatori connessi in contemporanea rispetto al lancio di DOOM uscito nel 2016. Nelle ultime ore, Bethesda Softworks ha già annunciato che DOOM Eternal ha di gran lunga superato tutti i record di vendita della serie nel weekend d’uscita, raddoppiando così gli incassi già ottimi raggiunti con il lancio di DOOM.

Ovviamente oltre ad essere un successo di pubblico, il gioco è stato molto apprezzato anche dalla critica che ha promosso a pieni voti lo sparatutto frenetico a base di demoni realizzato da Id Software. Attualmente DOOM Eternal gode di un punteggio Metacritic di 90/89/87 rispettivamente su PC, Xbox One e PlayStation 4. Non meno importante è il punteggio pari al 96% di valutazioni positive registrato su OpenCritic.

Come dicevamo poco fa, DOOM Eternal ha raggiunto un alto numero di giocatori simultanei su Steam (ben 105.000 giocatori) ed è già considerato da quest’ultimi come uno dei migliori giochi sparatutto mai realizzati. Da molti è anche valutato come uno dei titoli che contenderà lo scettro di gioco dell’anno.

Particolarmente apprezzato sia dal pubblico che dalla critica è il motore di gioco IdTech 7, il quale è considerato la vera punta di diamante del titolo di Id Software. Quest’ultimo è stato anche messo ai raggi x da Digital Foundry, che ha successivamente dichiarato: “Il motore di gioco è incredibile. Il gioco è rapido, ben ottimizzato e realizzato, si tratta di uno dei titoli dall’aspetto più impressionante mai testato. Senza dubbi, Doom Eternal è uno dei migliori giochi action di questa generazione”.

Infine, vi riportiamo il messaggio di Ron Seger, vicepresidente senior del dipartimento vendite globali di Bethesda Softworks che ha voluto ringraziare i fan: “Desideriamo ringraziare i nostri milioni di fan per l’entusiasmo con cui supportano questo gioco. Nonostante la chiusura di molti negozi di videogiochi, siamo lieti che così tanti fan abbiano avuto la possibilità di godersi DOOM Eternal”. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che DOOM Eternal è disponibile dal 20 marzo su Xbox One, PS4 e PC.