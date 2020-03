DOOM Eternal, svelati i requisiti di sistema per PC

Come oramai ben saprete il prossimo 20 marzo 2020 dopo una lunghissima e interminabile attesa arriverà finalmente nei negozi DOOM Eternal, con il titolo di id Software e Bethesda che promette di dare il meglio di se particolarmente su PC. Come emerso dei giorni scorsi, infatti, sarà possibile su tale piattaforma raggiungere un framerate decisamente invidiabile.

Per potervi gustare il titolo in modo più che dignitoso fortunatamente basterà una configurazione decisamente più modesta di quella necessaria per raggiungere tale framerate. La pagina Steam del titolo ha infatti recentemente rivelato quelli che sono i requisiti minimi e consigliati di DOOM Eternal. Anche con una vecchia AMD Radeon HD 7870 sarà infatti ad esempio possibile immergersi nell’attesissimo titolo.

Ecco quindi i requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7/8.1/10 (versioni a 64-bit)

Processore: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 670 2 GB/AMD Radeon HD 7870 2 GB o superiore

Memoria: 55 GB di spazio disponibile

Di seguito, invece, quelli consigliati:

Sistema operativo: Windows 7/8.1/10 (versioni a 64-bit)

Processore: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970 4 GB/AMD Radeon R9 290 4 GB o superiore

Memoria: 55 GB di spazio disponibile

Nell’attesa del prossimo 20 marzo vi ricordiamo che DOOM Eternal è un titolo che promette veramente bene. Come riporta anche la nostra anteprima, che trovate comodamente qui, infatti: “quando ci si ritrova davanti a così tanta carne sul fuoco e abbiamo appetito, l’unica cosa che vogliamo fare è mangiare, e DOOM Eternal è un esempio perfetto: riesce nell’intento di farti venire l’acquolina in bocca e non farti smettere di giocare, e in fondo, è proprio questo che un videogioco dovrebbe fare.”