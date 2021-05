DOOM: fan realizza un CAPTCHA fuori dagli schemi

Quante volte, durante la fase di registrazione ad un sito o durante un acquisto, vi siete ritrovati a dover completare un noiosissimo CAPTCHA? Ammettetelo: tante volte! Miquel Camps Orteza, uno sviluppatore e fan di DOOM, il leggendario franchise creato da John Carmack, ha sviluppato un CAPTCHA divertentissimo; strano, ma vero. Prima di analizzare la fantastica creazione di Orteza, però, analizziamo nel dettaglio qualcosa di fondamentale per comprendere appieno la notizia: cos’è un CAPTCHA?

Il nome è un acronimo corrispondente alla frase “Completely Automated Public Turing-test-to-tell Computers and Humans Apart”, ovvero “Test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani“. Si tratta, perciò, di test per distinguere gli umani dai computer, utili per proteggere siti ed utenti da eventuali azioni di spam o hacking effettuate da bot. Ciononostante, trovarsi a compilare una frase con lettere offuscate, oppure a dover indicare le immagini contenenti semafori, è davvero noioso.

Proprio per questo, Orteza ha realizzato il DOOM CAPTCHA; ma in cosa consiste il test? Semplice: sparare agli imps di DOOM! Per superare il test, gli utenti dovranno sparare a quattro imps in un lasso di tempo davvero breve (anche troppo). Orteza ha sviluppato il DOOM CAPTCHA a partire da venerdì e lo ha pubblicato già domenica. Ovviamente, si tratta di un test creato per gioco ed è facilmente aggirabile, rendendolo perciò poco sicuro. Ma quanto sarebbe bello il mondo, se i CAPTCHA fossero divertenti quanto quello a tema DOOM? Potrete provare la creazione dello sviluppatore, cliccando qui!

