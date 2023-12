DOOM, le più iconiche Total Conversion di sempre a 30 anni dall’uscita

Negli ultimi anni il meme “ci gira DOOM?” è diventato iconico nella cultura pop. D’altronde, nell’era dei social network, non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso dal momento in cui l’opera di id Software, è stata fatta girare su tostapani, frigoriferi, forni a microonde, smartwatch e, persino, la touch bar della generazione precedente di MacBook Pro.

Per celebrare i trent’anni di DOOM, però, non vogliamo parlarvi dei device più assurdi su cui sia stato “fatto girare”, ne tantomeno raccontarvi nuovamente la storia della sua creazione che, per quanto interessante e affascinante, è stata già narrata in così tante versioni da competere, numericamente, con gli elettrodomestici su cui è stato riprodotto il celebre sparatutto.

No. Per i 30 anni di DOOM vogliamo raccontarvi qualcosa di diverso e, speriamo, di altrettanto affascinante. Ovvero tutte le volte che la community che da tre decadi gravita attorno al gioco ha deciso di modificare così tanto il codice del gioco, da realizzare delle Total Conversion.

Per chi non lo sapesse, con Total Conversion si definisce una MOD atta a cambiare radicalmente il prodotto originale, trasformandolo in un gioco del tutto nuovo che si poggia sul motore di gioco di DOOM.

Perché ve ne vogliamo parlare? Perché alcune sono talmente affascinanti, e ben realizzate, da trasformare l’opera di id Software in piccole gemme indipendenti, tanto divertenti quanto dannatamente ispirate, capaci non solo di fungere da trampolino di lancio per numerosi sviluppatori ma, soprattutto, di rendere DOOM un gioco, semplicemente, eterno (e no, il velato riferimento a DOOM Eternal non era voluto n.d.r.)

Sonic Robo Blast 2

Se vi state chiedendo cosa centrino Sonic e DOOM, la risposta ve la possono dare solamente i ragazzi del Sonic Team Junior, i quali, andando in direzione opposta a quella tendenza che vede le Total Conversion di DOOM essere degli sparatutto in prima persona, decisero di utilizzare l’opera di id Software come base di partenza per realizzare un platform in terza persona che, fra le altre cose, si rivela essere anche uno dei migliori titoli dedicati a Sonic realizzati negli ultimi anni.

Sonic Robo Blast 2 offre tutto ciò che un buon gioco di Sonic dovrebbe garantire: un buon level design, delle boss fight ben strutturate, gli iconici livelli bonus e, ovviamente, tantissimi easter egg. Il tutto in una Total Conversion che si presenta, inoltre, con una progressione di gioco appagante e una curva della difficoltà ben bilanciata e mai eccessivamente punitiva.

Sonic Robo Blast 2 è una lettera d'amore al pari di Sonic Mania, la quale ha richiesto tantissimo lavoro, e costanti aggiornamenti, per raggiungere la sua versione finale.

La Total Conversion è dotata, persino, di una modalità multiplayer co-operativa, che permette a due giocatori di affrontare l’intera avventura assieme.

Sonic Robo Blast 2 è, a mani basse, una delle migliori Total Conversione di DOOM, che potrebbe risultare anche come la più eccentrica se non fosse che, Kart Drew, decise di spingersi oltre realizzando Sonic Robo Blast 2 Kart.

Si avete letto bene, una Total Conversion, ispirata da un’altra Total Conversion, che trasforma DOOM in un gioco di Kart dedicato a Sonic e che, oltre a un ottimo comparto multiplayer e a oltre 60 tracciati disponibili, si rivela uno dei giochi di kart più divertenti in circolazione.

Ah, se ve lo steste chiedendo, la community di Sonic Robo Blast 2 Kart è talmente attiva da aver creato degli add-on che permettono di avere nel roster di piloti anche il DOOM Guy.

Autore: Sonic Team Junior Link per il download: Sonic Robo Blast 2 Autore: Kart Krew Link per il download: Sonic Robo Blast 2 Kart

Total Chaos

Sempre in ambito di Total Conversion capaci di farci credere di star giocando ad altro, non si può non menzionare Total Chaos, una conversione survival horror che può tranquillamente competere con alcuni tra i caposaldi del genere.

Come per Sonic Robo Blast 2, Total Chaos gioca in un campionato a parte per quanto riguarda la grafica e le meccaniche di gameplay.

Ambientato nell'isola di Fort Oasis, un tempo una fiorente colonia mineraria, ci si troverà a indagare su un misterioso segnale radio, mentre atrocità di ogni tipo si prodigheranno nel volerci morti.

La sopravvivenza è un fattore principale dell’esperienza, richiedendo al giocatore di centellinare le risorse, gestire al meglio il proprio inventario ed esplorare alla ricerca di oggetti che forniscano i buff più disparati per riuscire a sopravvivere.

A tutto questo si aggiungono: un indicatore di resistenza atto a costringere a ragionare su ogni azione che si compirà, un sound design davvero ben confezionato e un level design labirintico e claustrofobico; insomma, un’esperienza che vi consigliamo di sperimentare se siete amanti dei survival horror..

Autore: Sam Prebble Link per il download: Total Chaos

Ashes 2063

Ashes 2063 è una Total Conversion post-apocalittica sviluppata da Voystok. Ispirata ai fumetti e ai film degli anni '80 e '90, la sua forza principale è l'atmosfera. Ogni cosa, dai nemici, alle armi, alle ambientazioni, è realizzato in maniera tale da risultare completamente inedita e non dare l’impressione di giocare a DOOM.

Le armi hanno tutte un aspetto usurato e l’esperienza è ampiamente votata al survival, richiedendo di conservare munizioni e affidarsi alle armi bianche ogniqualvolta sia possibile.

Proprio in virtù di questo aspetto, in Ashes 2063 è possibile impugnare il coltello assieme alla pistola, permettendo approcci di combat system differenti e, decisamente, affascinanti per quella che è una delle Total Converison più amate e celebri.

Considerate che Ashes 2063 fu accolto talmente bene dalla community da ottenere un’espansione (Dead Man Walking), un sequel (Ashes Afterglow) e, in seguito, una versione completamente rimasterizzata, sempre realizzata da Voystok.

Se poi siete digiuni per quanto riguarda le Total Conversion, il launcher di Ashes 2063 è molto facile da usare e potrebbe essere un ottimo trampolino lancio per addentrarsi in questo universo così ricco di prodotti di qualità.

Autore: Vostyok Link per il download: Ashes 2063

Operation Body Count

Operation Body Count è, originariamente, uno sparatutto in prima persona, realizzato nel 1994 da Capstone Software, che utilizza una versione riadattata del motore grafico di Wolfenstein 3D.

Il gioco fu accolto con giudizi molto tiepidi sia dai giocatori, che dalla critica dell’epoca, motivo per il quale, Mike MacDee, decise di realizzare la sua versione del gioco nel 2018.

La Total Conversion: Operation Body Count, difatti, è una sorta di seguito/reboot/fanmade del titolo originale, pensato per offrire quell’esperienza che il gioco originale non riuscì a garantire ai giocatori.

Molto banalmente, è un film d'azione anni '90, completo di terroristi, robot, droni, esplosioni e chi più ne ha più ne metta.

Nei panni di Hector Juarez, il più canonico degli action-man, ci si troverà a dover affrontare l'organizzazione terroristica medio-orientale HORUS, in seguito al furto di svariate testate nucleari.

Le 7 missioni di cui si compone il gioco, si svolgeranno in giro per il mondo, portando il giocatore a salvare ostaggi, disinnescare esplosivi e sparare a ogni cosa che si muoverà a schermo.

Pur non essendo una delle Total Conversion più innovative, o sorprendenti, di questa lista, Operation Body Count merita una menzione sia per la sua solidità, che per la bizzarra storia della sua genesi.

Autore: Mike MacDee Link per il download: Operation Body Count

Aliens: Eradication TC

Poteva mancare una Total Conversion di DOOM dedicata ad Alien? Ovviamente no, ma fra le centinaia di MOD disponibili per la produzione di id Software, pensate per introdurre una serie di aspetti iconici della celebre saga con protagonista Sigourney Weaver, Aliens: Eradication TC è, senza ombra di dubbio, la Total Conversion che maggiormente riesce a rendere giustizia alla saga cinematografica.

Descrivervelo in poche parole è molto semplice: immaginatevi una produzione a metà strada fra: un’ottimo sparatutto in pixel art e Alien Isolation.

Corridoi claustrofobia, mappe immense, visibilità ridotta a zero, armi iconiche, facehuggers pronti ad abbracciarvi a ogni angolo e, ovviamente, letali Xenomorfi poco inclini al dialogo.

Il tutto in una produzione adornata da un level design davvero incredibile, se si considera che si tratta di una Total Conversion, e di un gameplay che riesce a mescolare sapientemente survival horror e fps.

Insomma, che vi piaccia o meno la saga di Alien, Eradication TC è una Total Conversion da provare assolutamente.

Autore: Payload Games Link per il download: Aliens: Eradication TC

BlooM

BLOOD e DOOM sono, senza dubbio, due degli sparatutto in prima persona fra i migliori della storia del videogioco. Quindi, cosa potrebbe andare storto unendoli insieme? Assolutamente nulla e il risultato è una delle migliori Total Conversion di DOOM, da molti anni a questa parte.

BlooM, difatti, impasta senza remore gli elementi migliori dei due titoli, in un avventura in prima persona per molti versi geniale sia nel design che nelle atmosfere che riesce a trasmettere.

Ovviamente si potrà impersonare sia Caleb che il DOOM Guy ma con la peculiarità che i due protagonisti potranno ottenere alcuni dei tratti distintivi l’uno dell’altro.

I nemici, chiaramente, sono una mescola degli avversari presenti nei due giochi, il che, però, non vuol dire che ci saranno solamente le due fazioni arcinote, ma che si fronteggeranno delle vere e proprie fusioni delle creature di entrambi i modi di gioco.

Allo stesso modo le mappe risulteranno sempre, inizialmente, famigliari per poi riservare un level design inedito, contorto e realizzato con una perizia, a tratti, superiore a quella dei rispettivi giochi originali.

Insomma se avete amato sia DOOM che BLOOD, BlooM è una Total Conversion che dovreste scaricare istantaneamente.

Autore: BlooM Team Link per il download: BlooM

Brutal Doom: Hell on Earth Starter Pack

Sergeant Mark IV è un nome arcinoto nella community di DOOM, on quanto si tratta dell’autore di Brutal DOOM, una delle MOD più famose per il gioco di id Software.

Il modder, però, è anche noto per aver realizzato Brutal Doom: Hell on Earth Starter Pack, una Total Conversion incredibile sotto molteplici punti di vista.

Brutal Doom: Hell on Earth Starter Pack, difatti, è un gioco completo, che si sviluppa attraverso 32 livelli inediti, redistribuiti in tre macro-episodi.

L’aspetto più sorprendente di questa Total Conversion è la cura con cui è stata realizzata. L’illuminazione, la disposizione dei nemici, le texture e la struttura dei livelli sono tutti di ineccepibile qualità.

I livelli presentano una progressione naturale, con una curva della difficoltà bilanciata in maniera certosina e capaci di offrire lo stesso senso di appagamenti del titolo originale.

In Brutal Doom: Hell on Earth Starter Pack si potrà persino avere un team di compagni pronti a combattere al fianco del giocatore e che potranno essere potenziati in maniera progressiva.

Insomma una Total Conversion che, invece di usare DOOM come base di partenza per realizzare qualcos’altro, usa la produzione di id Software per realizzare un seguito talmente ben confezionato da non sfigurare di fronte alle opere degli sviluppatori originali.

Autore: Sergeant Mark IV Link per il download: Brutal Doom: Hell on Earth Starter Pack

Action DOOM: Rampage Edition

Perché non unire DOOM a Contra? Alla fine si tratta di due sparatutto accomunati da molteplici aspetti: rapidità d'esecuzione, numerosi nemici a schermo, azione frenetica e, perché no, una difficoltà che aumenta di pari passo con i progressi del giocatore.

Non ci è dato sapere se Action DOOM sia nato in seguito a queste riflessioni, ma quello che possiamo dirvi è che, la Rampage Edition, è una rimasterizzazione della Total Conversion originale del 2004, la quale fu un prodotto per certi versi rivoluzionario per il panorama delle Total Conversion, ma che, allo stesso tempo, al giorno d'oggi risulta troppo sbilanciato e, per certi versi, antiquato.

Motivo per il quale, un gruppo di modder, ha deciso di ribilanciare l'esperienza di gioco, lasciando la difficoltà originale ma offrendo ai giocatori una serie di opzioni per rendere più fruibile, e per certi versi godibile, questa peculiare, e immortale, variante run and gun di DOOM.

Action DOOM: Rampage Edition è un lavoro d'amore e di dedizione, capace di proporre un level design incredibile, boss fights impegnative e un enorme numero di Easter Eggs da numerose produzioni videoludiche del passato.

Il tutto in un comparto grafico rimesso a nuovo per risultare godibile anche ai giocatori odierni.

Autore: Stephen Browning, kevansevans, Mike Watson, Kara Rader, Julian Aubourg, Andrew Stine Link per il download: Action DOOM: Rampage Edition

QC: DOOM Edition

Poteva Quake salvarsi dai modders? Ovviamente no e, difatti, in seguito all'uscita di Quake Champions, nel 2016, un gruppo di valorosi modders, prese la decisione di realizzare la loro versione del celebre sparatutto, ovviamente sfruttando il motore di gioco di DOOM.

QC: DOOM Edition offre 30 campioni e 34 mappe che ricalcano le ambientazioni di Quake 1, 3, 4, Live, Champions e, a sorpresa, di DOOM 2016. La Total Conversion, inoltre, non presenta alcun tipo di microtransazione, è disponibile in forma gratuita, offre una serie di Power-Up unici e permette ai novizi di affidarsi a dei bot per allenarsi prima di cominciare a giocare contro degli avversari reali.

Insomma, QC: DOOM Edition è uno degli sparatutto multiplayer arena più divertenti in circolazione, a patto di amare lo stile retrò.

Autori: DBThanatos, Michaelis Link per il download: QC: DOOM Edition

Il limite è soltanto la fantasia

Ok, vi abbiamo mentito. Sarebbe impossibile, e altamente scorretto, limitare a una semplice lista la moltitudine di Total Conversion meritevoli di attenzioni disponibili per DOOM.

Potremmo spendere ancora decine di centinaia di righe per raccontarvi di esperimenti quali: DOOM Ghostbusters, Space Cats Saga, The Adventure of Square o, semplicemente, di tutti quei progetti che, seppur in virtù di un concept brillante, sono rimasti incompiuti, con il codice pronto per essere raccolto da nuovi modder intenzionati a ultimarli.

Lo scopo di questo articolo era, innanzitutto, quello di mostrarvi l'enorme impatto che DOOM ha avuto, nel corso degli ultimi trent'anni, sui suoi giocatori, portando centinaia di questi ultimi a realizzare le proprie idee sfruttando proprio il motore di gioco realizzato da id Software.

Da sempre si celebra lo sparatutto di id Sofrtware per come è stato capace di rivoluzionare il genere degli FPS, per una volta, però, volevamo osannare il fatto che un videogioco, realizzato nel 1993, è ancora oggi capace di smuovere la fantasia dei suoi giocatori, riuscendo a trasformarli, da semplici spettatori, in veri e propri registi.