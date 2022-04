Sono passate poco meno di ventiquattro ore da quando abbiamo assistito all’inaspettato annuncio di Kingdom Hearts 4. Square Enix aveva organizzato un evento celebrativo dei vent’anni della storica saga che mischia gli immaginari Square e Disney, ma nessuno si poteva aspettare di vedere così presto in azione un nuovo capitolo della serie principale. Ora, dopo l’annuncio sono già partite le speculazioni su quel che sarà questo quarto capitolo, ma non solo.

Del nuovo Kingdom Heart 4, infatti, per il momento c’è ancora troppo poco di cui discutere, e a parte il trailer pubblicato ieri abbiamo ben poco altro di ufficiale. Quel che però ha colpito gli appassionati non è stato tanto l’annuncio in sé, ma vedere come un vecchio leak del servizio Nvidia GeForce NOW si sia rivelato essere corretto nei riguardi di questo recentissimo annuncio. In passato, infatti, era apparsa in rete una lista di giochi non ancora annunciati in arrivo su GeForce NOW, e tra questi c’era anche il nuovo Kingdom Hearts.

La cosa interessante di quel leak, però, è che anticipava alcuni annunci molto interessanti, e tra questi era sbucato fuori anche un possibile remake di Final Fantasy 9. All’interno del leak in questione, inoltre, questi non sono gli unici giochi Square Enix presenti, bensì era emerso anche il nome di un grande ritorno, ovvero: Final Fantasy Tactics sotto una nuova denominazione Tactics Ogre Reborn.

Se fino a qualche mese fa il leak del database di GeForce Now appariva come un qualcosa di inerente ai meri rumor speculativi, ora ci sembra improvvisamente tutto così fattibile e la prova del nove l’avremo davvero nell’esatto momento in cui Square Enix annuncerà il proprio remake di Final Fantasy 9.