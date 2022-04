Square Enix e Disney continueranno la loro partnership dando vita a Kingdom Hearts 4. Il nuovo capitolo della serie è stato infatti annunciato nel corso della giornata odierna, durante le celebrazioni del ventennale del franchise, che debuttò con il primo capitolo su Playstation 2 nel lontano 2022.

Inizialmente svelato a porte chiuse durante l’Anniversary Event della serie, svoltosi dalle 7:00 italiane della giornata odierna, Square Enix ha successivamente ufficializzato il tutto, svelando anche i primi dettagli in merito al gioco. Stando a quanto riferito dal publisher e sviluppatore, Kingdom Hearts 4 sarà ambientato in Quadratum, che ha fatto la sua comparsa nel terzo capitolo della serie. Viene confermata anche la presenza di Strelitzia, Signora del Keyblade. L’annuncio di Kingdom Hearts inaugura però anche un nuovo filone della saga. Come riportato su Twitter, la saga si chiama The Lost Master Arc, ma non è ancora chiaro da quanti capitoli sarà composta. Potete dare uno sguardo a entrambi i loghi grazie al tweet che trovate subito qui in basso.

Looks like the official name of the next saga of the Kingdom Hearts series is going to be called "The Lost Master Arc" starting with Kingdom Hearts 4. I'M SO READY LET'S GOOOOO!!!!!!! pic.twitter.com/efJsUsDCQP — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) April 10, 2022

Il filmato è stato descritto da molti come oscuro e con un tono molto maturo ed è stato successivamente pubblicato su YouTube. Purtroppo (almeno per ora) non sono presenti sottotitoli in inglese. Come è possibile vedere dal filmato (disponibile poco più in basso), sono stati confermati i personaggi principali della serie, come Sora, Pippo e Paperino.

Al momento i dettagli scarseggiano, ma non è escluso che nelle prossime ore sarà possibile ottenere maggiori informazioni in merito, come ad esempio piattaforme di destinazione e ovviamente una eventuale finestra di lancio. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo dal mondo del franchise di Disney e Square Enix.