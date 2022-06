Dopo svariati anni di silenzio, BioWare ha finalmente tolto il velo da Dragon Age 4. No, purtroppo niente gameplay o teaser trailer, il velo a cui facciamo riferimento è ovviamente quello del nome ufficiale che avrà il nuovo titolo della serie. L’annuncio è arrivato nella prima serata italiana, con un lungo post sul blog ufficiale del team di sviluppo.

Non chiamatelo Dragon Age 4. Il nuovo capitolo della serie si chiamerà ufficialmente Dragon Age: Dreadwolf. Nessun numero, nessun collegamento (almeno a livello di nome) con il passato. BioWare punta tutto su quello che potrebbe essere definito dunque un nuovo inizio, almeno a livello di immagine e lo fa con la figura del Solas, il Dread Wolf. “Qualcuno potrebbe dire che si tratta di un antico Dio, qualcuno no. Alcuni dicono che sia un traditore, oppure un salvatore di queste persone, anche a costo di mettere a rischio il vostro mondo”, si legge nel post sul blog ufficiale di BioWare.

Nonostante i continui riferimenti ai vecchi giochi della serie, tutti potranno giocare senza problemi al nuovo capitolo della serie. “Se non vi siete mai approcciati a Dragon Age, non dovrete preoccuparvi di non aver già visto il vostro antagonista. Si introdurrà da solo non appena ci sarà l’occasione giusta”, continuano gli sviluppatori. Questa occasione giusta sarà probabilmente nel corso dei prossimi mesi, quando bioWare svelerà ufficialmente nuove informazioni su questo atteso capitolo. Il gioco, tuttavia, non uscirà nel corso del 2022.

May the Dread Wolf take you. Your newest adventure begins in Dragon Age: #Dreadwolf. pic.twitter.com/riYYZXS7O1 — Dragon Age (@dragonage) June 2, 2022

Al di là del “teaser” (che trovate poco più in alto) e le prime informazioni sulla lore, al momento non c’è molto altro da dire. Sentiremo sicuramente parlare del nuovo Dragon Age nel corso dei prossimi mesi, dunque non ci resta che attendere eventuali annunci e comunicati ufficiali da parte del team di sviluppo. Siete curiosi anche voi di scoprire il futuro della serie?